Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 8:36 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 8:36 AM IST

    ഖാ​ഇ​ദെ ​മി​ല്ല​ത്ത് സെ​ന്റ​ർ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​രു​ത്ത് പ​ക​രും -കെ.​എം.​സി.​സി വേ​ൾ​ഡ് ക​മ്മി​റ്റി

    ഖാ​ഇ​ദെ ​മി​ല്ല​ത്ത് സെ​ന്റ​ർ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​രു​ത്ത് പ​ക​രും -കെ.​എം.​സി.​സി വേ​ൾ​ഡ് ക​മ്മി​റ്റി
    റി​യാ​ദ് / ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: രാ​ജ്യ​ത്തെ പി​ന്നാ​ക്ക ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശ​ക്തി പ​ക​രാ​നും ല​ക്ഷ്യ​ബോ​ധ​മു​ള്ള​വ​രാ​ക്കാ​നും ഖാ​ഇ​ദെ ​മി​ല്ല​ത്ത് സ്വ​പ്നം ക​ണ്ട സം​വി​ധാ​ന​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ യു​ണി​യ​ൻ മു​സ് ലിം​ലീ​ഗി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഖാ​ഇ​ദെ ​മി​ല്ല​ത്ത് സെ​ന്റ​ർ മാ​റു​മെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി വേ​ൾ​ഡ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന നി​ർ​മി​തി​യി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച ഖാ​ഇ​ദെ മി​ല്ല​ത്തി​ന്റെ ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​റം പ​ക​രാ​നും പാ​ർ​ശ്വ​വ​ൽ​കൃ​ത സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് വ​ഴി​കാ​ട്ടി മ​തേ​ത​ര ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ൽ അ​ണി​ചേ​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ടി​ത​മാ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചു​ക്കാ​ൻ പി​ടി​ക്കാ​ൻ ഈ ​ആ​സ്ഥാ​നം ക​രു​ത്ത് പ​ക​രു​മെ​ന്ന് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത സം​സ്ഥാ​ന മു​സ് ലിം​ലീ​ഗ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എം.​എ സ​ലാം പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മ​തേ​ത​ര സം​വി​ധാ​നം ക​ടു​ത്ത ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ക​യും ദേ​ശീ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യം മു​മ്പെ​ങ്ങു​മി​ല്ലാ​ത്ത വി​ധം പ്ര​ശ്ന സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മു​സ് ലിം​ലീ​ഗ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ പ്ര​യാ​ണ​ത്തി​ൽ ഈ ​ആ​സ്ഥാ​നം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​എം.​സി.​സി വേ​ൾ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ ​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​പു​ത്തൂ​ർ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഖാ​ഇ​ദെ ​മി​ല്ല​ത്ത് സെ​ന്റ​ർ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം സെ​ന്റ​ർ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ​ത്തെ ച​ട​ങ്ങ് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള കെ.​എം.​സി​സി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഡ​ൽ​ഹി എം.​എ​ൽ.​എ ആ​ലി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ഖ്‌​ബാ​ൽ, മു​സ് ലിം​ലീ​ഗ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഉ​മ്മ​ർ പാ​ണ്ടി​ക്ക​ശാ​ല, അ​ബ്ദു​ല്ല പാ​റ​ക്ക​ൽ, അ​ബ്ദു​ൾ​റ​ഹ്മാ​ൻ ര​ണ്ട​ത്താ​ണി, അ​ഡ്വ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ, ​സി.​പി ബാ​വ​ഹാ​ജി, കെ.​എം.​സി.​സി വേ​ൾ​ഡ് ട്ര​ഷ​റ​ർ യു.​എ ന​സീ​ർ, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സി.​കെ.​വി യൂ​സു​ഫ്, കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് പേ​രാ​മ്പ്ര, ഖാ​ദ​ർ ചെ​ങ്ക​ള, ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി കൂ​നാ​രി, മ​റ്റു മു​സ് ലിം​ലീ​ഗ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ എം.​എ റ​സാ​ക്ക് മാ​സ്റ്റ​ർ, ടി.​ടി ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, പി. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് മാ​സ്റ്റ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ, ക​രീം ചേ​ലേ​രി, ടി.​പി അ​ഷ്‌​റ​ഫ​ലി, ഷി​ബു മീ​രാ​ൻ, സി.​കെ ശാ​ക്കി​ർ, സാ​ജി​ദ് ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ർ, ടി.​പി ജി​ഷാ​ൻ, ഹ​നീ​ഫ് മൂ​ന്നി​യൂ​ർ, ഓ​ണം​പ​ള്ളി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സി, സു​ബൈ​ർ ഹു​ദ​വി, സി​ദ്ദീ​ഖ് മാ​സ്റ്റ​ർ പാ​ലാ​ഴി, മ​റ്റു കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ റ​ഈ​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, കു​ഞ്ഞി​മോ​ൻ കാ​ക്കി​യ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് വേ​ങ്ങാ​ട്ട്, കെ.​അ​ൻ​വ​ർ ന​ഹ, നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര, ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ്, കെ.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ക​ന്നേ​റ്റി, ഉ​സ്മാ​ന​ലി പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, മു​സ്ത​ഫ ക്ലാ​രി, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ അ​രി​മ്പ്ര, അ​ലി​അ​ക്ബ​ർ വേ​ങ്ങ​ര, മു​ജീ​ബ് പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ, സ​യ്യ​ദ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ത​ങ്ങ​ൾ, റ​ഫീ​ഖ് പാ​റ​ക്ക​ൽ, ഹ​ഖ് തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി, ബാ​പ്പു എ​സ്റ്റേ​റ്റ്മു​ക്ക്, നാ​സ​ർ മ​ലേ​ഷ്യ, ഇ.​ടി.​എം ത​ല​പ്പാ​റ, വി.​പി അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം ഹാ​ജി, റ​ഷീ​ദ് ക​ൽ​പ്പ​റ്റ, വാ​ഹി​ദ് പേ​രാ​മ്പ്ര, റാ​ഷി​ദ് കു​റ്റി​പ്പാ​ല, ഹ​ലീം സി​യാം​ക​ണ്ടം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബീ​ർ കാ​ല​ടി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

