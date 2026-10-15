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    'ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് സ്വേ​ച്ഛാ​ധി​പ​ത്യ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നെ​തി​രെ ജ​ന​രോ​ഷ​മു​യ​ര​ണം' -റി​യാ​ദ് ന​വോ​ദ​യ

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    ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് സ്വേ​ച്ഛാ​ധി​പ​ത്യ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നെ​തി​രെ ജ​ന​രോ​ഷ​മു​യ​ര​ണം -റി​യാ​ദ് ന​വോ​ദ​യ
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    റി​യാ​ദ് : പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശം​പോ​ലും ഭീ​ക​ര​മാ​യി അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്തി അ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി യു​ടെ ഫാ​സി​സ്റ്റ് സ്വേ​ച്ഛാ​ധി​പ​ത്യ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ന്നു വ​രേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് റി​യാ​ദ് ന​വോ​ദ​യ പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ സ​മ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളേ​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ളേ​യും വേ​ട്ട​യാ​ടു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യും റി​യാ​ദ് ന​വോ​ദ​യ​യു​ടെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    മു​ൻ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും സി.​പി എ​മ്മി​ന്റെ സ​മു​ന്ന​ത​നേ​താ​വു​മാ​യ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ, സി ​പി എം ​അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം. ​എ ബേ​ബി, സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം ​വി ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ മാ​ഷ്, എം.​പി മാ​രാ​യ ജോ​ൺ ബ്രി​ട്ടാ​സ്, ശി​വ​ദാ​സ​ൻ, എം.​എ റ​ഹീം എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് നേ​താ​ക്ക​ളും എ​സ്.​എ​ഫ്. ഐ - ​സി. ജെ.​പി തു​ട​ങ്ങി​യ യു​വ​ജ​ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും മാ​ത്ര​മ​ല്ല സാ​ധാ​ര​ണ ജ​ന​ത​പോ​ലും ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ക്രൂ​ര​മാ​യ വേ​ട്ട​ക്കി​ര​യാ​വു​ക​യാ​ണ്. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വൈ​ര്യ ജീ​വി​തം ത​ക​ർ​ത്തും സ​മ​ര​ങ്ങ​ളോ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​സ​ഹി​ഷ്ണു​ത കാ​ണി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കാ​ൻ​പോ​ലും അ​വ​സ​രം നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​രു​ദ്ധ​ത​യെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ജ​നാ​ധ്യ​പ​ത്യ​വാ​ദി​ക​ൾ ക​ക്ഷി​രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഭേ​ദ​മ​ന്യേ അ​ണി​നി​ര​ക്ക​ണം. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ന്ന ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ രാ​ജി​വെ​ക്കും​വ​രെ ഈ ​സ​മ​രം തു​ട​രും. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ഈ ​ജ​ന​കീ​യ സ​മ​ര​ത്തെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും സ​ർ​വ്വാ​ത്മ​നാ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ​മ​ര നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ധീ​ര​രാ​യ യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും റി​യാ​ദ് ന​വോ​ദ​യ അ​ഭി​വാ​ദ്യം അ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യും കു​റി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

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    News Summary - Public outrage should rise against the fascist authoritarian regime
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