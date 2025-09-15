Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 7:11 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 7:11 AM IST

    ‘മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി നീ​തി​യു​ടെ സാ​ക്ഷ്യം' അ​സീ​ർ ത​നി​മ പൊ​തുസ​മ്മേ​ള​നം

    tanima asir
    അ​സീ​ർ ത​നി​മ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഡോ. ​ത​ഫ്സ​ൽ ഇ​ജാ​സ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു 

    ഖ​മീ​സ് മു​ശൈ​ത്ത്: മാ​ന​വ​കു​ല​ത്തി​ന് സ​ന്മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യും നീ​തി​യു​ടെ​യും നേ​ർ​സാ​ക്ഷ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ ജീ​വി​ത​മെ​ന്നും ആ​ധു​നി​ക കാ​ല​ത്ത് മാ​ന​വ ജീ​വി​തം സ​മാ​ധാ​ന പൂ​ർ​ണ​മാ​വ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മാ​തൃ​ക പി​ൻ​പ​റ്റി​യു​ള്ള ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മേ സാ​ധ്യ​മാ​കു​ക​യു​ള്ളു​വെ​ന്നും ഡോ.​ത​ഫ്സ​ൽ ഇ​ജാ​സ് (അ​സീ​ർ കി​ങ് ഖാ​ലി​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി) പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ൽ​ഹു​ദ മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന 'മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി നീ​തി​യു​ടെ സാ​ക്ഷ്യം' എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ അ​സീ​ർ ത​നി​മ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഡോ.​അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം (അ​സീ​ർ കി​ങ് ഖാ​ലി​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി) സം​സാ​രി​ച്ചു.

    പു​ഞ്ചി​രി​ക്കു​ക്കു​ന്ന​തു ത​ന്നെ പു​ണ്യ​മെ​ന്നും അ​ധ്വാ​നി​ക്കു​ന്ന​വ​ന്റെ കൂ​ലി വി​യ​ർ​പ്പ് വ​റ്റും മു​മ്പേ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും സ്ത്രീ​ക​ളോ​ട് ന​ന്നാ​യി പെ​രു​മാ​റു​ന്ന​വ​നാ​ണ് നി​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ത്ത​മ​നെ​ന്നും പ​ഠി​പ്പി​ച്ച ന​ബി​തി​രു​മേ​നി മാ​ന​വ​ർ​ക്ക് മു​ഴു​വ​ൻ അ​നു​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വാ​ച​കാ​നാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.​ഈ​സ ഉ​ളി​യി​ൽ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹീം ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ ത​ല​ശ്ശേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf Newspublic meetingSaudi Arabia NewsTanima Aseer
