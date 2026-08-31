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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 Aug 2026 5:15 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2026 5:15 PM IST

    നിർമാണ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന്​ പൊടി പറന്നാൽ പരാതിപ്പെടാം

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    റിയാദ്​ സിറ്റി റോയൽ കമീഷനാണ്​ പൊതുജനങ്ങൾക്ക്​ അവസരമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്​
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    റിയാദ്: നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് പൊടിപടലങ്ങൾ ഉയർന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ അതിനെതിരെ ഉടൻ പരാതിപ്പെടാൻ പൗരന്മാരോടും വിദേശികളോടും റിയാദ്​ സിറ്റി റോയൽ കമീഷൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

    റിയാദ് നഗരത്തിൽ പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും, നിർമാണ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം തടയുന്നതിനുമാണ് ഈ നടപടി. ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടാൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ പരാതിപ്പെടാവുന്നതാണ്.

    നാഷനൽ സെൻറർ ഫോർ എൻവയോൺമെൻറൽ കംപ്ലയൻസി​െൻറ 988 എന്ന നമ്പറിലോ, റിയാദ് നഗരസഭയുടെ (അമാനത്ത് റിയാദ്) അടിയന്തര സേവനങ്ങൾക്കായുള്ള 940 എന്ന ഏകീകൃത ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിലോ വിളിച്ച് വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാം. കൂടാതെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ ‘തവക്കൽനാ’ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയും നേരിട്ട് പരാതികൾ രജിസ്​റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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    TAGS:RiyadhdustcomplaintsConstruction Sites
    News Summary - Public Can File Complaints Against Dust at Construction Sites
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