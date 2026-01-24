Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    24 Jan 2026 9:18 AM IST
    Updated On
    24 Jan 2026 9:18 AM IST

    അ​ൽ യാ​സ്മി​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ‘സൈ ​വി​ഷ​ൻ’ സ​യ​ൻ​സ് എ​ക്‌​സ്‌​പോ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    അ​ൽ യാ​സ്മി​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ‘സൈ ​വി​ഷ​ൻ’ സ​യ​ൻ​സ് എ​ക്‌​സ്‌​പോ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    റി​യാ​ദി​ലെ അ​ൽ യാ​സ്മി​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ‘സൈ ​വി​ഷ​ൻ’ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന സെ​ഷ​ൻ

    റി​യാ​ദ്: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ലെ ശാ​സ്ത്രീ​യാ​ഭി​മു​ഖ്യ​വും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യും പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ അ​ൽ യാ​സ്മി​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ‘സൈ ​വി​ഷ​ൻ’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ മേ​ള​യി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നൂ​ത​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്.​ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ​ത്തോ​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി എ​ത്തി. പ്ര​വാ​സി ഭാ​ര​തീ​യ സ​മ്മാ​ൻ ജേ​താ​വാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട്, വേ​ൾ​ഡ് ബി​സി​ന​സ് ഗ്രൂ​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് അ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്​​ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക ചി​ന്ത​ക​ളെ​യും ശാ​സ്ത്രീ​യ അ​വ​ബോ​ധ​ത്തെ​യും അ​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.​പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക വി​ജ്ഞാ​ന​ത്തി​ന​പ്പു​റം ലോ​ക​ന​ന്മ​ക്കാ​യി ശാ​സ്ത്ര​ത്തെ എ​ങ്ങ​നെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു മേ​ള​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​മേ​യം. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ വി​സ്മ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ക്കി​ങ്​ മോ​ഡ​ലു​ക​ളും ഡെ​മോ​ൺ​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നു​ക​ളും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര ശേ​ഷി, ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം, സ​ഹ​ക​ര​ണം എ​ന്നീ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ ഈ ​എ​ക്‌​സ്‌​പോ വേ​ദി​യാ​യി. ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക മാ​തൃ​ക​ക​ളാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക്രി​യാ​ത്മ​ക​ത​യെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് കോം​പ്ല​ക്സ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​ല അ​ൽ മൊ​യ്‌​ന സം​സാ​രി​ച്ചു. സ്‌​കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​സ​ലി​ൽ ഹ​സ്സ​ൻ, ഗേ​ൾ​സ് വി​ഭാ​ഗം ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സ് നി​ഖ​ത്ത് അ​ഞ്ജും, കെ.​ജി ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സ് റി​ഹാ​ന അം​ജ​ത്, മു​ദീ​റ ഹാ​ദി​യ, ഫാ​ത്തി​മ, ബ​തൂ​ൽ, പി.​ആ​ർ.​ഒ സൈ​ന​ബ്, ഓ​ഫി​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട​ന്റ്​ റ​ഹീ​ന ല​ത്തീ​ഫ്, സി.​ഒ.​ഇ സു​ബി ഷാ​ഹി​ർ, ബോ​യ്സ് വി​ഭാ​ഗം ഹെ​ഡ്മാ​സ്​​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ത്വാ​ഫ്, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ മേ​ള​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

