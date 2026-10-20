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    പി.​എ​സ്.​വി. ദ​മ്മാം ചാ​പ്റ്റ​ർ ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ്ങി​ന് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

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    പി.​എ​സ്.​വി. ദ​മ്മാം ചാ​പ്റ്റ​ർ ലേ​ഡീ​സ് വിം​ഗി​ന്റെ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    ദ​മ്മാം: പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി (പി.​എ​സ്.​വി) ദ​മ്മാം ചാ​പ്റ്റ​ർ ലേ​ഡീ​സ് വിം​ഗി​ന്റെ 2027 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ദ​മ്മാ​മി​ലെ റെ​ഡ് ടേ​ബി​ൾ റെ​സ്റ്റോ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗം ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ഹു​ൽ കു​ന്നു​മ്മ​ലി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​നീ​ഷ്, ജോ​യി​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​നു എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ്മി​ത ന​ര​സിം​ഹ​ൻ (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി), ഷീ​ബ ശ​ങ്ക​ർ (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), സ​ന്ധ്യ രാ​ഹു​ൽ (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), രേ​ഷ്മ ജി​ബി​ൻ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ഹ​രി​ത ശ്രീ​കാ​ന്ത് (ജോ​യി​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി), പ്ര​മീ​ള ശ​ശി (ട്ര​ഷ​റ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    മ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: രു​ഗ്മി​ണി ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, സു​ദി​ന സി​നു(​ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ), വി​ജി​ല സു​രേ​ഷ്, ഗീ​തു അ​നീ​ഷ്, പൂ​ജ സി​ജി​ത്ത്, ഹ​രി​ത മ​നു.(​ആ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ), പ്ര​ജി​ത അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ര​ഞ്ജി​നി സു​രേ​ഷ്, സ​മീ​പ രാ​ജേ​ഷ്, ക​വി​ത വ​രു​ൺ (കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ). എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി ജ​യ​ശ്രീ മോ​ഹ​ന​ൻ, അ​ന​ഘ കി​ഷോ​ർ, ന​യ​ന സ​ഞ്ജു, വ​ർ​ഷ അ​ഭി​ലാ​ഷ്, എ​ൻ. അ​ള​ക , സി​ലി​ന അ​ഭി​ലാ​ഷ്, വി​ജു വേ​ണു, സി​ൻ​ഷി ഷി​ബു പോ​ൾ, ന​സീ​റ അ​ഷ്റ​ഫ്, ശ്രു​തി ധ​നേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ലേ​ഡീ​സ് വിം​ഗി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ യോ​ഗം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. വ​രും​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ച്ച യോ​ഗം പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്കും ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

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    News Summary - PSV Dammam Ladies Wing
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