    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 9:29 AM IST

    പി.​എ​സ്.​എം.​ഒ കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഇ​ന്ന്

    പി.​എ​സ്.​എം.​ഒ കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഇ​ന്ന്
    ജി​ദ്ദ: തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി പി.​എ​സ്.​എം.​ഒ കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഇ​ന്ന് (വെ​ള്ളി) ന​ട​ക്കും. ജി​ദ്ദ ഫൈ​സ​ലി​യ​യി​ലെ സ്പാ​നി​ഷ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. മൂ​ന്ന് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കും. റി​യാ​ദി​ലെ അ​ൽ ന​സ്ർ ക്ല​ബി​ലെ മ​ല​യാ​ളി ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ താ​രം ആ​മി​ന റി​ഹാം കൊ​മ്മേ​രി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. പി.​എ​സ്.​എം.​ഒ പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ബ്ലൈ​സ് വാ​രി​യ​ർ​സ്, വി​ക്ട​ർ വൈ​പേ​ഴ്‌​സ്, അ​യ​ൺ ടൈ​റ്റ​ൻ​സ്‌, ത​ണ്ട​ർ സ്ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്സ് എ​ന്നീ നാ​ലു ക്ല​ബു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​റ്റ​ഗ​റി എ, ​പി.​എ​സ്.​എം.​ഒ പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​റ്റ​ഗ​റി ബി, ​മ​റ്റ് ക​ളി​ക്കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​റ്റ​ഗ​റി സി ​എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്ന് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി തി​രി​ച്ചാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കാ​യി സിം​ഗി​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ലീ​ഗ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഒ​രു അ​ലു​മ്നി സം​ഘ​ട​ന ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ളി ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും ക​ളി​ക്കാ​രെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും ജി​ദ്ദ​യി​ലെ എ​ല്ലാ മ​ല​യാ​ളി കാ​യി​ക പ്രേ​മി​ക​ളെ​യും കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം സ്പാ​നി​ഷ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​രാ​യ സീ​തി കൊ​ള​ക്കാ​ട​ൻ, അ​ഷ്റ​ഫ് കു​ന്ന​ത്ത്, മൊ​യ്‌​തു വ​ലി​യ​ക​ത്ത്, അ​നീ​സ് ക​ല്ലി​ങ്ങ​ൽ, ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:badminton tournamentP.S.M.O CollegeCollege Alumni
    News Summary - P.S.M.O College Alumni Badminton Tournament Today
