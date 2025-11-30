ബുറൈദയിൽ ‘പ്രൗഡ് ടു ബി ആൻ ഇന്ത്യൻ’ പരിപാടി ജനു. 29ന്text_fields
ബുറൈദ: അൽ ഖസീം പ്രവിശ്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ 77ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജനുവരി 29ന് ഒ.ഐ.സി.സി അൽ ഖസീം സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ബുറൈദയിൽ ‘പ്രൗഡ് ടു ബി ആൻ ഇന്ത്യൻ’ എന്ന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
പ്രഗത്ഭരായ കലാപ്രതിഭകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിവിധ കലാപരിപാടികൾ, ഗാനസന്ധ്യ, കുട്ടികളുടെ വൈവിധ്യമർന്ന കലാപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും. കേരളത്തിലെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ പ്രവാസ ലോകത്തെ പ്രമുഖ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുമെന്നും ഒ.ഐ.സി.സി പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി കൺവീനർ സജി ജോബ് തോമസ് അറിയിച്ചു.
ബുറൈദയിൽ നടത്തിയ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പ്രസിഡൻറ് അബ്ദുറഹ്മാൻ തിരൂർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രമോദ് കുര്യൻ കോട്ടയം, ഉപദേശകസമിതി ചെയർമാൻ സക്കീർ പത്തറ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.പി.എം. അശ്റഫ് കോഴിക്കോട്, സുധീർ കായംകുളം, ഷിയാസ് കണിയാപുരം, അനസ് ഹമീദ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
