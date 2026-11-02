Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ക​ട​ലി​ടു​ക്കു​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം - സൗ​ദി

    text_fields
    bookmark_border
    സ​മു​ദ്ര പാ​ത​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ബാ​ധി​ക്കും
    ക​ട​ലി​ടു​ക്കു​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം - സൗ​ദി
    cancel

    റി​യാ​ദ്: സ​മു​ദ്ര പാ​ത​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ നേ​രി​ടാ​ൻ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ കൂ​ട്ടാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് സൗ​ദി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സ്റ്റാ​ഫ് വൈ​സ് അ​ഡ്മി​റ​ൽ ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ ഗു​ഫൈ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ട​ലി​ടു​ക്കു​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള സം​യു​ക്ത ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​നാ​മ ഡ​യ​ലോ​ഗ് ഫോ​റ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. സ​മു​ദ്ര പാ​ത​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ ലോ​ക​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​തൊ​രു ആ​ഗോ​ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​മു​ദ്ര സു​ര​ക്ഷ എ​ന്ന​ത് ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മാ​ത്രം ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മ​ല്ല, നി​യ​മ​ത്തി​ന് പ​ക​ര​മാ​വാ​ൻ ശ​ക്തി​ക്ക് സാ​ധി​ക്കി​ല്ല. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​ട​ലി​ടു​ക്കു​ക​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​സൈ​നി​ക സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​മാ​യി തു​ട​രാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    2023 മു​ത​ൽ വാ​ണി​ജ്യ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്കും എ​ണ്ണ​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്കും നേ​രെ ഹൂ​തി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളും ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്കി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളും നാ​വി​ക സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നേ​രി​ടു​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളു​ടെ ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ​യും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കു​ക, നാ​വി​ക സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, സൈ​നി​ക-​സി​വി​ലി​യ​ൻ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ എ​തി​ർ​ക്കു​ക എ​ന്നീ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ വ്യ​ക്ത​മാ​യ സ​മു​ദ്ര സു​ര​ക്ഷാ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടാ​ണ് സൗ​ദി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ​യും തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും നാ​വി​ക സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഏ​കോ​പ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തും വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണ​വും (ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്) അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്തും പ​ര​സ്പ​രം കൈ​മാ​റേ​ണ്ട​തും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ത് സ​മു​ദ്ര ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​നും അ​വ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളാ​യി മാ​റു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും. സ​മു​ദ്ര സു​ര​ക്ഷ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തെ​യോ സൈ​നി​ക ശേ​ഷി​യെ​യോ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ച്ച​ല്ല, മ​റി​ച്ച് സു​താ​ര്യ​ത, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത, പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം, സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കൂ​ടി അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Protecting the oceans is the world's responsibility Saudi
    Next Story
    X