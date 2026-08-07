Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജറൂസലമി​െൻറ സംരക്ഷണം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Aug 2026 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2026 7:45 AM IST

    ജറൂസലമി​െൻറ സംരക്ഷണം സമാധാനത്തി​െൻറ അടിസ്ഥാനശില: സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    ജറൂസലമി​െൻറ സംരക്ഷണം സമാധാനത്തി​െൻറ അടിസ്ഥാനശില: സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി
    cancel
    camera_alt

    അ​മ്മാ​നി​ൽ മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ പ്ര​സം​ഗി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ജ​റൂ​സ​ല​മി​െൻറ​യും (ഖു​ദ്സ്) അ​വി​ടു​ത്തെ വി​ശു​ദ്ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സം​ര​ക്ഷ​ണം പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ൽ നീ​തി​യു​ക്ത​വും ശാ​ശ്വ​ത​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന ശി​ല​യാ​ണെ​ന്ന് സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ജോ​ർ​ഡ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ അ​മ്മാ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന, ജ​റൂ​സ​ല​മി​നെ​യും വി​ശു​ദ്ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലും വെ​സ്​​റ്റ്​ ബാ​ങ്കി​ലു​മു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​വും പ്രാ​യോ​ഗി​ക​വു​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. ജ​റൂ​സ​ല​മി​െൻറ ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും നി​യ​മ​പ​ര​വു​മാ​യ പ​ദ​വി മാ​റ്റാ​നും ന​ഗ​ര​ത്തി​െൻറ അ​റ​ബ്, ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക, ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സ്വ​ത്വം ത​ക​ർ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് അ​ൽ അ​ഖ്സ മ​സ്ജി​ദ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ര​ന്ത​രം അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ലം സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്​​ട്ര​ത്തി​െൻറ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ അ​ദ്ദേ​ഹം, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​െൻറ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ അ​ധി​നി​വേ​ശം, ഭൂ​മി പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ൽ, അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു ക​യ​റ​ലു​ക​ൾ, വി​ശു​ദ്ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​ല​വി​ലെ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ (സ്​​റ്റാ​റ്റ​സ് ക്വോ) ​ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം അ​സാ​ധു​വാ​ണെ​ന്നും അ​വ​യ്ക്ക് യാ​തൊ​രു നി​യ​മ​സാ​ധു​ത​യു​മി​ല്ലെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ജ​റൂ​സ​ല​മി​ലെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക-​ക്രി​സ്ത്യ​ൻ വി​ശു​ദ്ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​വ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ്വ​ത്വം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ജോ​ർ​ഡ​നി​ലെ അ​ബ്​​ദു​ല്ല ര​ണ്ടാ​മ​ൻ രാ​ജാ​വി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഹാ​ഷീ​മി രാ​ജ​വം​ശം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കി​നെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഗ​സ്സ​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, ഇ​ത് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രെ​യു​ള്ള നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണെ​ന്നും സ്ഥി​ര​ത കൈ​വ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ തു​ര​ങ്കം വെ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:jerusalemsaudi foreign ministerAmir Faisal bin Farhan
    News Summary - Protecting Jerusalem is the cornerstone of peace
    Similar News
    Next Story
    X