Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    'മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജീവിതം വിമർശനങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്നത്' -ശുക്കൂർ സ്വലാഹി

    text_fields
    bookmark_border
    മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജീവിതം വിമർശനങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്നത് -ശുക്കൂർ സ്വലാഹി
    cancel
    camera_alt

    ജുബൈൽ ഇന്ത്യൻ ഇസ്‌ലാഹീ സെന്റർ സംഘടിപ്പിച്ച ഫാമിലി മീറ്റിൽ ശുക്കൂർ സ്വലാഹി സംസാരിക്കുന്നു

    ജുബൈൽ: മനുഷ്യന്റെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രവാചക ജീവിതം ചരിത്രത്തിൽ സുതാര്യമാണെന്നും വിമർശനങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് അത് പ്രകാശിച്ചുനിൽക്കുന്നതാണെന്നും യുവ പണ്ഡിതനും ഐ.എസ്.എം സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ശുക്കൂർ സ്വലാഹി പറഞ്ഞു.‘മുഹമ്മദ് നബി മാനവ മൂല്യങ്ങളുടെ നേർസാക്ഷ്യം’ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഇസ്‌ലാഹി സെന്റർ നടത്തുന്ന സൗദി ദേശീയ കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ജുബൈൽ ഇന്ത്യൻ ഇസ്‌ലാഹീ സെന്റർ (കെ.എൻ.എം.) സംഘടിപ്പിച്ച ഫാമിലി മീറ്റിങ്ങിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തുടർന്ന് സംസാരിച്ച എം.എസ്.എം സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജംഷീദ് സുല്ലമി ഇരിവേറ്റി, സ്വതന്ത്രചിന്താ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കാമ്പസുകളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അരാജകത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചും ധാർമിക ബോധമുള്ള ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യതയെക്കുറിച്ചും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

    കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഉപന്യാസ, പ്രസംഗ മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ച് അബ്ദുല്ലത്തീഫ് മദനി ചടങ്ങിൽ വിശദീകരിച്ചു. ഇസ്‌ലാഹീ സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് കബീർ സലഫി പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഐ.എസ്.എം ജുബൈൽ പ്രവർത്തകർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. നിസാറുദ്ദീൻ ഉമർ സ്വാഗതവും ഗസാലി ബറാമി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - 'Prophet Muhammad’s Life Withstands Criticisms' - Shukkur Swalahi
    Next Story
    X