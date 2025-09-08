Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 10:20 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 10:20 AM IST

    പ്ര​മു​ഖ സൗ​ദി വ്യ​വ​സാ​യി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​സാ​മി​ൽ അ​ന്ത​രി​ച്ചു

    death news
    ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​സാ​മി​ൽ

    റി​യാ​ദ്: പ്ര​മു​ഖ സൗ​ദി വ്യ​വ​സാ​യി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ സാ​മി​ൽ അ​ന്ത​രി​ച്ചു.​അ​ൽ​ഖോ​ബാ​റി​ലെ കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് പ​ള്ളി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ജ​നാ​സ ന​മ​സ്കാ​ര​ശേ​ഷം മൃ​ത​ദേ​ഹം അ​ൽ തു​ഖ്ബ മ​ഖ്ബ​റ​യി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി. ഹി​ജ്‌​റ 1349ൽ ​ഉ​നൈ​സ​യി​ലാ​ണ് ശൈ​ഖ് അ​ൽ​സാ​മി​ൽ ജ​നി​ച്ച​ത്. ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലേ​ക്ക് താ​മ​സം മാ​റി. പി​ന്നീ​ട് അ​ൽ​ഖോ​ബാ​റി​ലും ദ​മ്മാ​മി​ലും സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​മാ​ക്കി. അ​വി​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ബി​സി​ന​സ്സി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. ഉ​ദാ​ര​മ​തി​യും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്ക് ഗ​ണ്യ​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും സ​ഹാ​യം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും മ​നോ​ഭാ​വം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​ക്ഷീ​ണം പ്ര​യ​ത്നി​ച്ചു. വ​ഖ്ഫു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ട് അ​ൽ​സാ​മി​ൽ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു മാ​തൃ​ക സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് കു​ടും​ബ വ​ഖ്ഫു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക ഫ​ണ്ട് സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്.

    ത​ന്റെ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഗ​ണ്യ​മാ​യ ഒ​രു ഭാ​ഗം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഈ ​ഫ​ണ്ടി​നെ പോ​റ്റു​ന്ന​തി​നും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി നീ​ക്കി​വെ​ച്ചു. ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള വി​വി​ധ മാ​നു​ഷി​ക, സേ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, സ്ത്രീ​ക​ൾ, അ​നാ​ഥ​ർ, ദ​രി​ദ്ര​ർ എ​ന്നി​വ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വൃ​ത്തം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി.

