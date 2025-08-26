Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗ​ദി​യി​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 7:38 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 7:38 AM IST

    സൗ​ദി​യി​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാം; ഈ ​വ​ർ​ഷം റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ട്ടം

    text_fields
    bookmark_border
    Representation image
    cancel

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​വി​ധ തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​മു​ള്ള തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സേ​വ​നം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള യോ​ഗ്യ​ത​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ ത​ന്നെ റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ചു.

    460,000 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി​യ​ത്. പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ്യ​ത​ക​ളു​ടെ​യും അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ​യും സാ​ധു​ത​യും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി സാ​ധി​ച്ചു.​സൗ​ദി തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പ്രോ​ഗാം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​ത്.

    160 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും 1,000 തൊ​ഴി​ലു​ക​ളെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഈ ​പ​രി​പാ​ടി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ 100 ശ​ത​മാ​നം ക​വ​റേ​ജ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. രാ​ജ്യ​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സൈ​ദ്ധാ​ന്തി​ക​വും പ്രാ​യോ​ഗി​ക​വു​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ നൈ​പു​ണ്യ നി​ല​വാ​രം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. 150 ല​ധി​കം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ത് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ഷ​ൻ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന നൈ​പു​ണ്യ​മു​ള്ള ജോ​ലി​ക​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം, അ​നു​ഭ​വ പ​രി​ച​യം, സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​നാ​ണ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ വെ​രി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ സേ​വ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഈ ​സേ​വ​നം പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ്യ​ത​ക​ളു​ടെ​യും അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ​യും സാ​ധു​ത​യും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ സ്പെ​ഷ​ലൈ​സേ​ഷ​നു​ക​ളും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ്ര​ക്രി​യ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് ആ​ണ്. പ​ര​മാ​വ​ധി 15 പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​വ​സം മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ എ​ടു​ക്കു​ന്നു​ള്ളൂ.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പും ശേ​ഷ​വും ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്രാ​യോ​ഗി​ക​വും സൈ​ദ്ധാ​ന്തി​ക​വു​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ നൈ​പു​ണ്യ നി​ല​വാ​ര​വും ഇ​ത് വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​ന്നു. പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ യോ​ഗ്യ​ത​ക​ളും ക​ഴി​വു​ക​ളും ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി ക​ഴി​യു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsAccreditationSaudi Arabiaprogramachievements
    News Summary - Professional Accreditation Program in Saudi Arabia; Record achievement this year
    Similar News
    Next Story
    X