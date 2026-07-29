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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 July 2026 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 29 July 2026 8:51 AM IST

    പ്രഫ. ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ വിയോഗം സമുദായത്തിന് തീരാനഷ്ടം: തബൂക്ക് കെ.എം.സി.സി-എസ്‌.ഐ.സി അനുശോചിച്ചു

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    പ്രഫ. ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ വിയോഗം സമുദായത്തിന് തീരാനഷ്ടം: തബൂക്ക് കെ.എം.സി.സി-എസ്‌.ഐ.സി അനുശോചിച്ചു
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    ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി അ​നു​സ്മ​ര​ണ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    ത​ബൂ​ക്ക്: സ​മ​സ്ത ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ഫ. ആ​ലി​ക്കു​ട്ടി മു​സ്‍ലി​യാ​രു​ടെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ ബ​ഹു​ഭാ​ഷാ വി​ജ്ഞാ​നി​യാ​യ ഒ​രു വ​ലി​യ പ​ണ്ഡി​ത​നെ​യാ​ണ് സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന് ന​ഷ്​​ട​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ത​ബൂ​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി, എ​സ്.​ഐ.​സി സം​യു​ക്ത അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. 2016-ൽ ​ചെ​റു​ശ്ശേ​രി സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ മു​സ്‍ലി​യാ​രു​ടെ വി​യോ​ഗ​ശേ​ഷം സ​മ​സ്ത​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ഐ​ക്യ​ക​ണ്ഠേ​ന ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന ഒ​രേ​യൊ​രു പേ​ര് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റേ​താ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​ത് വ​ലി​യ അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ജാ​മി​അ നൂ​രി​യ്യ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ, അ​ൻ​വാ​റു​ൽ ഇ​സ്ലാം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്, പൊ​ന്നാ​നി മ​ഊ​ന​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‍ലാം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്, വ​ട​ക​ര ഹു​ജ്ജ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‍ലാം കോം​പ്ല​ക്സ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ മു​ഖ്യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ര​വ​ധി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ഖ്യ പ​ത്രാ​ധി​പ​രാ​യും കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം ഡാ​റ്റാ​ബാ​ങ്ക് വെ​ബ് പോ​ർ​ട്ട​ൽ ചീ​ഫ് എ​ഡി​റ്റ​റാ​യും സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചു. ‘ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ ഇ​സ്ലാ​മി​ക മു​ന്നേ​റ്റം’, ‘പു​ണ്യ​ഭൂ​മി​യി​ലേ​ക്ക്’ എ​ന്നി​വ​യും ഹ​ജ്ജി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള മൂ​ന്ന് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം ര​ചി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ത​ബൂ​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​യ്യി​ത്ത് ന​മ​സ്കാ​ര​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ ദാ​രി​മി, ഷി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി, സാ​ലി പ​ട്ടി​ക്കാ​ട്, അ​ലി വെ​ട്ട​ത്തൂ​ർ, സ​ക്കീ​ർ മ​ണ്ണാ​ർ​മ​ല, ബീ​രാ​ൻ കു​ട്ടി കു​മ്മി​ണി​പ്പ​റ​മ്പ്, കാ​ദ​ർ ഇ​രി​ട്ടി, അ​ബ്​​ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ പു​തു​പൊ​ന്നാ​നി, ക​ബീ​ർ പൂ​ച്ചാ​മം, ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ പു​ള്ളാ​ട്ട്, ജാ​ഫ​ർ മൗ​ല​വി വ​ണ്ടൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

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    TAGS:tabukalikkutty musliyarcondolesSICTabuk KMCC
    News Summary - പ്രഫ. ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ വിയോഗം സമുദായത്തിന് തീരാനഷ്ടം: തബൂക്ക് കെ.എം.സി.സി-എസ്‌.ഐ.സി അനുശോചിച്ചു
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