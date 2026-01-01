Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    1 Jan 2026 12:05 PM IST
    Updated On
    1 Jan 2026 12:05 PM IST

    പ്രൊ​ക്രൂ​സ്​​റ്റ​സു​മാ​രെ ആ​ര് പി​ടി​ച്ചു​കെ​ട്ടും?

    പ്രൊ​ക്രൂ​സ്​​റ്റ​സു​മാ​രെ ആ​ര് പി​ടി​ച്ചു​കെ​ട്ടും?
    ഗ്രീ​ക്ക് മി​ഥോ​ള​ജി​യി​ലെ ദു​ഷ്​​ട ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്ന​ല്ലോ പ്രൊ​ക്രൂ​സ്​​റ്റ​സ്. വ​ഴി​യെ പോ​കു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ത​െൻറ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വി​രു​ന്നി​നെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന ക്ഷ​ണി​ക്കു​ക​യും അ​വ​ർ​ക്ക് മ​ധു​ര പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളും ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ന​ൽ​കി മ​യ​ക്കി​ക്കി​ട​ത്തി ത​െൻറ ക്രൂ​ര​ത​ക​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് പ്രൊ​ക്രൂ​സ്​​റ്റ​സി​െൻറ രീ​തി. ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ൽ ‘അ​തി​ഥി’​യെ കൊ​ള്ള​യ​ടി​ക്കു​ക​യും എ​തി​ർ​ത്താ​ൽ ത​ല​ക്ക​ടി​ച്ച് വ​ക​വ​രു​ത്തു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​യാ​ളു​ടെ പ​തി​വ്.

    നാം ​ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ന​ഗ​രം വ​ലു​താ​കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ത്ത​രം പ്രൊ​ക്രൂ​സ്​​റ്റ​സു​മാ​രു​ടെ വ​ല​ക​ളെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള സാ​മാ​ന്യ ധാ​ര​ണ എ​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്കും അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. നാം ​വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്നു​പോ​വു​ക​യോ വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്തി വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി​പ്പോ​വു​ക​യോ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴാ​യി​രി​ക്കും പ​തു​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന പ്രൊ​ക്രൂ​സ്​​റ്റ​സ് പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക. റി​യാ​ദി​െൻറ പ​ല ഗ​ല്ലി​ക​ളി​ലും പ​ട്ടാ​പ്പ​ക​ൽ പോ​ലും ഇ​ന്ന് ഇ​വ​രു​ടെ വി​ള​യാ​ട്ടം അ​ര​ക്ഷി​താ​വ​സ്ഥ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്നു. പ​ഴ്‌​സും ബാ​ഗും ത​ട്ടി​പ്പ​റി​ച്ചോ​ടു​ന്ന ബൈ​ക്കു​കാ​രും ത​ക്കം പാ​ർ​ത്ത് ക​റ​ങ്ങു​ന്ന സൈ​ക്കി​ളു​കാ​രും ത​സ്ക​ര സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    പ്രൊ​ക്രൂ​സ്​​റ്റ​സ് പു​രു​ഷ​ൻ മാ​ത്ര​മ​ല്ല സ്ത്രീ​യും ആ​യി​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ വേ​ർ​ഷ​ൻ. പ​തി​വു​പോ​ലെ ഓ​ഫി​സി​െൻറ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പ​രി​ക്ഷീ​ണി​ത​യാ​യി കാ​ണ​പ്പെ​ട്ട വ​നി​ത സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യി കൈ​നീ​ട്ടി. ‘പാ​വ​മ​ല്ലേ അ​തും, ഒ​രു സ്ത്രീ​യ​ല്ലേ’ എ​ന്ന ഉ​ൾ​പ്രേ​ര​ണ​ക്ക് വി​ധേ​യ​നാ​യി അ​യാ​ൾ അ​ഞ്ച് റി​യാ​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി. അ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ ദൈ​ന്യ​ത​യോ​ടെ ത​െൻറ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ വി​വ​രി​ക്കു​ക​യും ‘ഇ​തു​കൊ​ണ്ട് എ​നി​ക്കൊ​ന്നു​മാ​വി​ല്ലെ’​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ണ​ത്തി​നാ​യി കെ​ഞ്ചി.

    കൈ​യി​ൽ വേ​റെ കാ​ശി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ൾ എ​സ്.​ടി.​സി പേ ​അ​യ​ച്ചാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു നി​മി​ഷം അ​ശ്ര​ദ്ധ​നാ​യി​നി​ന്ന അ​യാ​ളി​ൽ​നി​ന്നും പെ​ടു​ന്ന​നെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ആ ​സ്ത്രീ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി. എ​ന്നി​ട്ട് ന​മ്പ​ർ അ​ടി​ക്കു​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സം​ഗ​തി കൈ​വി​ട്ടു​പോ​യി എ​ന്ന് ബോ​ധ്യം വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​യാ​ൾ ഫോ​ൺ തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​ൻ കേ​ണി​ട്ടും അ​വ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. അ​വ​സാ​നം പ​ഴ്സി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 55 റി​യാ​ൽ കൂ​ടി അ​വ​ൾ​ക്ക് കൊ​ടു​ത്തു. എ​ന്നി​ട്ടും അ​വ​ൾ ഫോ​ൺ തി​രി​കെ ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. അ​വ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ബ​ലം പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച് വാ​ങ്ങു​വാ​നോ ത​ട്ടി​പ്പ​റി​ക്കു​വാ​നോ ശ്ര​മി​ച്ചാ​ൽ അ​ത് വി​പ​രീ​ത ഫ​ലം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​യാ​ൾ​ക്ക് ഉ​റ​പ്പാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​സാ​നം ‘നാ​ളെ ത​രാ​മെ​ന്ന്’ താ​ണു​കേ​ണ് അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​വ​ൾ ഫോ​ൺ തി​രി​ച്ചു ന​ൽ​കി. 60 റി​യാ​ൽ സ്വാ​ഹ! അ​യാ​ൾ തെ​ല്ല് ആ​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ ചു​റ്റും നോ​ക്കി ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്കും അ​വ​ൾ ഫു​ട്പാ​ത്തി​ലൂ​ടെ മു​ന്നോ​ട്ടും നീ​ങ്ങി.

    അ​ടു​ത്ത​ദി​വ​സം അ​വ​ൾ ഒ​രു അ​റ​ബ് വം​ശ​ജ​​ന്റെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റി​പ്പോ​കു​ന്ന​താ​ണ് അ​യാ​ൾ ക​ണ്ട​ത്. ഒ​രു കൗ​തു​ക​ത്തി​ന് ഫോ​ളോ ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ വാ​ഹ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ അ​വ​ർ ക​ശ​പി​ശ കൂ​ടു​ക​യും അ​ടു​ത്ത സി​ഗ്​​ന​ലി​ൽ അ​വ​ളെ നി​ഷ്ക​ര​ണം പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ത​ള്ളു​ന്ന​തു​മാ​ണ് ക​ണ്ട​ത്. മ​റ്റൊ​രു ദി​വ​സം ഒ​രു പാ​കി​സ്​​താ​നി​യെ അ​വ​ൾ ‘ബ​ന്ധി’​യാ​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ക​ണ്ട​ത്. പ്രാ​ര​ബ്​​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക്ലി​ഷ്​​ട​ത​യു​ടെ​യും മു​ഖം മൂ​ടി​യ​ണി​ഞ്ഞ്​ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ആ​ർ​ദ്ര​ത പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി​യ ശേ​ഷം സൗ​ദി​യി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ ക​വ​ച​മു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​ളു​ക​ളെ കെ​ണി​വെ​ച്ച് വീ​ഴ്ത്തു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഫു​ട്പാ​ത്തി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ മു​ഖ​ത്തെ ക​രി​വാ​ളി​പ്പ്, ന​ര​ച്ച മു​ടി, ഉ​ന്തി​യ വ​യ​ർ... തു​ട​ങ്ങി പ​ല പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​രി​ഹാ​ര​വു​മാ​യി പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്രൊ​ക്രൂ​സ്​​റ്റ​സു​മാ​രു​മു​ണ്ട്. ചി​ല​പ്പോ​ൾ വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്തി നാം ​പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ അ​രോ​ഗ​ദൃ​ഢ​ഗാ​ത്ര​നും സു​മു​ഖ​നും സു​ന്ദ​ര​നു​മാ​യ ഒ​രു യു​വാ​വ് ന​മ്മോ​ട് ദൈ​ന്യ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു 10 റി​യാ​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടും, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു നേ​ര​ത്തെ ഭ​ക്ഷ​ണം ചോ​ദി​ക്കും. അ​ത് ന​മ്മു​ടെ മ​ന​സ്സി​ലു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ‘വേ​ദ​ന’ ഒ​രു സ​ഹാ​യ​മാ​യി പ​രി​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​പ്പെ​ടും. എ​ല്ലാം ഒ​ടു​വി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന​ത് ന​മ്മു​ടെ ധ​ന, മാ​ന​ന​ഷ്​​ട​ത്തി​ലേ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും. ‘അ​നു​ന​യ​വാ​ക്കു​ക​ള്‍ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ണ്ട​വ​ന്‍ അ​വ​രു​ടെ പി​റ​കെ കൂ​ടും, വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​വ​ന​വ​രെ വി​ളി​ക്കും. വി​രു​ന്നു ന​ല്‍കാ​നാ​യി, അ​വ​ര്‍ക്ക് തേ​നും പ​ഴ​വും ന​ല്‍കാ​ന്‍ അ​നു​ച​ര​സം​ഘം നി​ല്‍ക്കും. അ​വ​െൻറ ഗു​ഹ​യി​ലെ ഇ​രു​മ്പ് ക​ട്ടി​ലി​ല്‍ ആ​ളു​ക​ള്‍ വീ​ണു​മ​യ​ങ്ങും. ഉ​റ​ക്ക​മാ​യാ​ൽ അ​വ​രു​ടെ മു​ത​ലു​ക​ളൊ​ക്കെ കൊ​ള്ള​യ​ടി​ക്കും. (പ്രൊ​ക്രൂ​സ്​​റ്റ​സ്).

    Procrustes
