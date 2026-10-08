പ്രിയദർശിനിയുടെ 'എഴുത്തുകാരും പുസ്തകങ്ങളും' പരിപാടി ഇന്ന്

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പ്രിയദർശിനിയുടെ 'എഴുത്തുകാരും പുസ്തകങ്ങളും' പരിപാടി ഇന്ന്text_fields
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News Summary - Priyadarshini's Writers and Books program today
റിയാദ്: പ്രവാസി എഴുത്തുകാരെയും അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രിയദർശിനി പബ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ സൗദി ചാപ്റ്റർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘എഴുത്തുകാരും പുസ്തകങ്ങളും’ എന്ന ശീർഷകത്തിലുള്ള പരിപാടിയുടെ നാലാം ഘട്ടം ഇന്ന് (വ്യാഴം) വൈകിട്ട് 7.30ന് റിയാദിലെ ഡി- പാലസ് ഹോട്ടലിൽ നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. ഹോട്ടലിന്റെ ഒന്നാം നിലയിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ എഴുത്തുകാരായ നിഖിലാ സമീർ, കമർബാനു അബ്ദുസ്സലാം എന്നിവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തും. പുസ്തകങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചർച്ചക്കു പുറമെ എഴുത്തുകാരുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക സെഷനും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിരിക്കും.
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