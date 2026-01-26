Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Career & Education
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 8:37 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 8:38 AM IST

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ-​വി​ദേ​ശ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​നി​ക്ഷേ​പ ഫോ​റ​ത്തി​ലാണ് സൗ​ദി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചത്
    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ-​വി​ദേ​ശ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും
    റി​യാ​ദി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​നി​ക്ഷേ​പ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി യൂ​സ​ഫ് അ​ൽ ബു​നി​യ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ, വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ന്ത്രി യൂ​സ​ഫ് അ​ൽ ബു​നി​യ​ൻ പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു. റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​നി​ക്ഷേ​പ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക് നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ്​ ഇ​നി​യു​ള്ള നാ​ളു​ക​ൾ സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ക. സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം മു​ത​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ത​ലം​വ​രെ​യു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്താ​ൻ 199 വി​ദേ​ശ​അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് ഇ​തി​ന​കം ല​ഭി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞു. നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ജ​യി​ച്ചു​വെ​ന്ന​തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ധ​ന.

    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ഹ്യൂ​മ​ൻ കെ​യ്പ​ബി​ലി​റ്റി ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെൻറ്​ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ലൂ​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​ക്ക് വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ക​സ​നം എ​ന്ന​ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലൂ​ടെ മാ​ത്രം ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട ഒ​ന്ന​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക് സു​താ​ര്യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ‘വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം എ​ന്ന​ത് വെ​റു​മൊ​രു ചെ​ല​വ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് മ​നു​ഷ്യ​രി​ലു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ നി​ക്ഷേ​പ​മാ​ണെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി യൂ​സ​ഫ് അ​ൽ ബു​നി​യ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ യാ​ത്ര സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​ള​ർ​ച്ച അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി വ്യ​ക്ത​മാ​യ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

