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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Aug 2026 3:24 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2026 4:04 PM IST

    പൃഥ്വിരാജും ‘ഖലീഫ’ ടീമും റിയാദിലേക്ക്; ആഗസ്​റ്റ്​ 13-ന് മലസ് ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ വൻ സ്വീകരണം

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    പൃഥ്വിരാജും ‘ഖലീഫ’ ടീമും റിയാദിലേക്ക്; ആഗസ്​റ്റ്​ 13-ന് മലസ് ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ വൻ സ്വീകരണം
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    റിയാദ്: പ്രശസ്ത സിനിമാതാരം പൃഥ്വിരാജിനെയും ‘ഖലീഫ’ സിനിമയുടെ അണിയറപ്രവർത്തകരെയും വരവേൽക്കാൻ റിയാദിലെ ലുലു സൗദി ഒരുങ്ങുന്നു. പൃഥ്വിരാജി​െൻറ ആദ്യ റിയാദ് സന്ദർശനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ലുലു സൗദിയും ഒരു സ്വകാര്യ ഇവൻറ്​ കമ്പനിയും സംയുക്തമായാണ് പ്രമോഷൻ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

    റിയാദ് മലസിലുള്ള ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിലെ റൂഫ് ടോപ് അരീനയിൽ ആഗസ്​റ്റ്​ 13-ന് വൈകുന്നേരം 6.30 മുതലാണ് സ്വീകരണവും ചിത്രത്തി​െൻറ പ്രമോഷൻ ചടങ്ങുകളും നടക്കുക. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം സൗജന്യമായിരിക്കും.

    വൈശാഖ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് മാസ് ആക്ഷൻ-ചെയ്സ് എൻറർടെയ്നറായ ‘ഖലീഫ’ ഓണം റിലീസായി ആഗസ്​റ്റ്​ 20-നാണ് തീയറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നത്. ‘മാമ്പറയ്ക്കൽ ആമിർ അലി’ എന്ന പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തിൽ പൃഥ്വിരാജ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി നിർമിക്കുന്ന ബിഗ് സ്ക്രീൻ ചിത്രത്തി​െൻറ ആദ്യ ഭാഗമാണ് ഈ വർഷം പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്നത്.

    വൻ വിജയമായ ‘പോക്കിരി രാജ’ക്കു ശേഷം ദീർഘകാലത്തെ ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് വൈശാഖും പൃഥ്വിരാജും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. സൂപ്പർ താരം മോഹൻലാൽ കാമിയോ റോളിൽ എത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ തെലുങ്ക് താരം മാളവിക ശർമ്മയാണ് നായിക. മാളവികയുടെ ആദ്യ മലയാള ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ആദ്യമായി റിയാദിലെത്തുന്ന പൃഥ്വിരാജിനെയും ‘ഖലീഫ’ ടീമിനെയും നേരിൽ കാണാനും വരവേൽക്കാനുമുള്ള ആവേശത്തിലാണ് സൗദിയിലെ ചലച്ചിത്ര പ്രേമികൾ.

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    TAGS:Prithviraj SukumaranRiyadhKhalifa
    News Summary - പൃഥ്വിരാജും ‘ഖലീഫ’ ടീമും റിയാദിലേക്ക്
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