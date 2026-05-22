    Posted On
    date_range 22 May 2026 8:23 AM IST
    Updated On
    date_range 22 May 2026 8:23 AM IST

    പ്ര​വാ​സി വ​കു​പ്പ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത് സ്വാ​ഗ​താ​ർ​ഹം: റി​യാ​ദ് ഒ.​ഐ.​സി.​സി

    റി​യാ​ദ്: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ ഗൗ​ര​വ​മാ​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യും വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള പ​രി​ഹാ​ര​വും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ പ്ര​വാ​സി കാ​ര്യ​വ​കു​പ്പ് നേ​രി​ട്ട് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ റി​യാ​ദ് ഒ.​ഐ.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം നേ​രി​ടു​ന്ന വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​ന്ത​രം ശ​ക്ത​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ത​ന്നെ ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ലോ​ക​ത്തി​െൻറ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ തൊ​ഴി​ൽ, നി​യ​മം, ആ​രോ​ഗ്യം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഒ​ട്ടേ​റെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണി​പ്പോ​ഴു​ള്ള​ത്. പു​തി​യ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​വാ​സി വ​കു​പ്പി​െൻറ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വും ഊ​ർ​ജ്ജ​സ്വ​ല​വു​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മം, സു​ര​ക്ഷ, പു​ന​ര​ധി​വാ​സം, നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള മ​ട​ക്കം, തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്​​ടം മൂ​ല​മു​ള്ള പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ർ​ണാ​യ​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രി​െൻറ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​കേ​ണ്ട അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി വ​കു​പ്പി​െൻറ ചു​മ​ത​ല മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നേ​രി​ട്ട് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം ഏ​റെ പ്ര​സ​ക്ത​വും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​വു​മാ​ണെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലും പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്ക് അ​തീ​വ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ത​ന്നെ പ്ര​വാ​സി കാ​ര്യ​വ​കു​പ്പ് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഒ.​ഐ.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന് ഇ-​മെ​യി​ലി​ൽ നി​വേ​ദ​നം അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ആ​ശ്വാ​സ​മേ​കു​ന്ന ഈ ​പു​തി​യ തീ​രു​മാ​നം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    TAGS:expatriateDepartmentRiyadh OICC
    News Summary - Prime Minister's reception of expatriate department is a welcome move: Riyadh OICC
