സൗദിയിൽ സാധനങ്ങളുടെ വിലയും വാടകയും വർധിച്ചു; മേയ് മാസത്തിൽ പണപ്പെരുപ്പം 2.8 ശതമാനം

By അനീസുദ്ദീൻ ചെറുകുളമ്പ് ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി​യി​ൽ മേ​യ് മാ​സ​ത്തെ വാ​ർ​ഷി​ക പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പം 2.8 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​യി ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.രാ​ജ്യ​ത്തെ ഉ​പ​ഭോ​ക്‌​തൃ വി​ല സൂ​ചി​ക ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 2.8 ശ​ത​മാ​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പം 2.7 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

വാ​ട​ക വി​ല​യാ​ണ് പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പ വ​ർ​ധ​ന​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ വാ​ട​ക 9.9 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്. അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് വാ​ട​ക 23.7 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യും ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ഭ​ക്ഷ​ണ പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല​യി​ൽ 0.9 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന ഉ​ണ്ടാ​യെ​ന്നും മാം​സ​ത്തി​ന്റെ​യും കോ​ഴി​യി​റ​ച്ചി​യു​ടെ​യും വി​ല 2.4 ശ​ത​മാ​ന​വും, പാ​ൽ, പാ​ലു​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, മു​ട്ട എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​ല 8.5 ശ​ത​മാ​ന​വും വ​ർ​ധി​ച്ചു.ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണ സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 5.2 ശ​ത​മാ​ന​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള ചെ​ല​വി​ൽ 4.5 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ​യും വ​ർ​ധ​ന ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല​യി​ൽ ര​ണ്ടു ശ​ത​മാ​ന​വും മ​റ്റു ഫ​ർ​ണി​ച്ച​ർ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 4.9 ശ​ത​മാ​ന​വും കു​റ​വ് ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​പ്രി​ൽ മാ​സ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് മേ​യ് മാ​സ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്‌​തൃ വി​ല സൂ​ചി​ക 0.2 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭ​വ​നം, വെ​ള്ളം, വൈ​ദ്യു​തി, ഗ്യാ​സ്, മ​റ്റ് ഇ​ന്ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 0.4 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​ണ് പ്ര​തി​മാ​സ പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പ സൂ​ചി​ക​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ ബാ​ധി​ച്ച​തെ​ന്നും ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സ്റ്റാ​റ്റി​ക്സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

Prices of goods and rents have increased in Saudi Arabia; Inflation was 2.8 percent in May