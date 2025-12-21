Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 10:51 AM IST

    പ്ര​സ് കോ​ൺ​സു​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ഷി​മി​ന് ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ ഫോ​റം യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    പ്ര​സ് കോ​ൺ​സു​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ഷി​മി​ന് ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ ഫോ​റം യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    ദ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് സ്ഥ​ലം മാ​റി​പ്പോ​കു​ന്ന ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ലെ പ്ര​സ് കോ​ൺ​സു​ൽ

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ഷി​മി​ന് ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ ഫോ​റം യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ.

    ജി​ദ്ദ: ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് സ്ഥ​ലം മാ​റി​പ്പോ​കു​ന്ന ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ലെ പ്ര​സ് കോ​ൺ​സു​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ഷി​മി​ന് ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ ഫോ​റം യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ധ്യ​മ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​സ് കോ​ൺ​സു​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ഷിം ന​ൽ​കി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മീ​ഡി​യ ഫോ​റം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജി​ദ്ദ​യി​ലെ മാ​ധ്യ​മ സ​മൂ​ഹം മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ഷിം പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ ഫോ​റം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗ​ഫൂ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി(​മീ​ഡി​യ​വ​ൺ) ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. ജോ​യി​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി ഗ​ഫൂ​ർ (ദേ​ശാ​ഭി​മാ​നി), വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ​ഹീ​ദ് സ​മാ​ൻ (ദ ​മ​ല​യാ​ളം ന്യൂ​സ്), അം​ഗം എ​ൻ.​എം സ്വാ​ലി​ഹ് (ദ ​മ​ല​യാ​ളം ന്യൂ​സ്) എ​ന്നി​വ​ർ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Press Consul Muhammad Hashim was given a tour by the Jeddah Indian Media Forum
