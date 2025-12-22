Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightപ്ര​സ് കോ​ണ്‍സു​ല്‍...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 8:55 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 8:55 AM IST

    പ്ര​സ് കോ​ണ്‍സു​ല്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ഷി​മി​ന് പി.​ജെ.​എ​സ് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​സ് കോ​ണ്‍സു​ല്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ഷി​മി​ന് പി.​ജെ.​എ​സ് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    cancel
    camera_alt

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ കോ​ണ്‍സു​ലേ​റ്റി​ലെ കൊ​മേ​ഴ്‌​സ്, പ്ര​സ്, ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ

    കോ​ണ്‍സു​ല്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ഷി​മി​ന് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ലാ സം​ഗ​മം നൽകിയ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: ദ​ല്‍ഹി​യി​ലേ​ക്ക് സ്ഥ​ലം മാ​റി​പ്പോ​കു​ന്ന ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ കോ​ണ്‍സു​ലേ​റ്റി​ലെ കൊ​മേ​ഴ്‌​സ്, പ്ര​സ്, ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ കോ​ണ്‍സു​ല്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ഷി​മി​ന് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ലാ സം​ഗ​മം (പി.​ജെ.​എ​സ്) യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ല്‍കി.

    കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ മു​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി വി​വി​ധ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ഴ്ച്ച​വെ​ച്ച പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ലാ സം​ഗ​മ​ത്തി​നെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ത്യേ​കം അ​നു​സ്മ​രി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി.

    ഇ​ത് പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് അ​നു​ക​ര​ണീ​യ​മാ​ണെ​ന്നും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ഷിം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ലാ സം​ഗ​മം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് അ​യൂ​ബ് ഖാ​ൻ പ​ന്ത​ളം ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി.

    സ​ന്തോ​ഷ് നാ​യ​ർ, എ​ൻ.​ഐ ജോ​സ​ഫ്, ജ​യ​ൻ നാ​യ​ർ, മാ​ത്യു തോ​മ​സ്, അ​ലി റാ​വു​ത്ത​ർ, ദീ​പി​ക സ​ന്തോ​ഷ്, അ​ല​ൻ മാ​ത്യു തോ​മ​സ്, അ​ൽ അ​മീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Press Consul Muhammad Hashim was given a tour by PJS
    Similar News
    Next Story
    X