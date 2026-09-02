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    'പായസപ്പെരുമ’ വേദിയിൽ നോർക്ക ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുമായി പ്രവാസി വെൽഫെയർ

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    പായസപ്പെരുമ’ വേദിയിൽ നോർക്ക ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുമായി പ്രവാസി വെൽഫെയർ
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    റിയാദ്​: ഗൾഫ് മാധ്യമവും മീഫ്രണ്ടും മാർക്ക് ആൻഡ് സേവ് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുമായി ചേർന്ന് റിയാദിലെ പ്രവാസികൾക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘പായസപ്പെരുമ’ പായസ മത്സര വേദിയിൽ പ്രവാസി വെൽഫെയർ റിയാദ്​ ഘടകത്തി​െൻറ നേതൃത്വത്തിൽ നോർക്ക ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് പ്രവർത്തിക്കും.

    വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി എട്ട്​ മുതൽ റിയാദ് ബദീഅയിലെ ഫ്ലെമിംഗോ മാളിലുള്ള മാർക്ക് ആൻഡ് സേവ് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. നോർക്കയുടെ വിവിധ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി മനസിലാക്കാനും അവയിൽ രജിസ്​റ്റർ ചെയ്യാനും പ്രവാസികൾക്ക് ഈ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

    നോർക്ക കെയർ പ്ലസ്, നോർക്ക ഐഡി തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും എല്ലാ പ്രവാസികളും ഈ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ബൂത്ത് സന്ദർശിക്കണമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പായസ മത്സരത്തിന് പുറമെ ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ്, മ്യൂസിക്കൽ നൈറ്റ്, ഫൺ ഗെയിമുകൾ, ഒപ്പന, മെഹ്ഫിൽ മുട്ടിപ്പാട്ട് തുടങ്ങിയ വിവിധ കലാ-വിനോദ പരിപാടികളും വേദിയിൽ അരങ്ങേറും.

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    News Summary - Pravasi Welfare sets up NORKA help desk at the ‘Payasapperuma’ venue
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