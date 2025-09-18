Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 7:30 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 7:30 AM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ‘ഒ​രു​മി​ച്ചോ​ണം' ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ‘ഒ​രു​മി​ച്ചോ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ റീ​ജി​യ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 'ഒ​രു​മി​ച്ചോ​ണം' വി​പു​ല​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബീ​ർ ചാ​ത്ത​മം​ഗ​ലം ഓ​ണ​സ​ന്ദേ​ശം കൈ​മാ​റി. അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ത​ന്നെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഭി​ന്നി​പ്പി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം പോ​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​സ​ക്തി വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ർ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഖ​ലീ​ലു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ന്ന​ട​ക്ക അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഈ​സ്റ്റേ​ൺ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് അ​ബ്ദു​റ​ഹീം തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ക്കീ​ർ ബി​ലാ​വി​ന​ക​ത്ത്, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഡ്വ. ന​വീ​ൻ കു​മാ​ർ, നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം സാ​ബി​ക്ക് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ റ​ഷീ​ദ് ഉ​മ​ർ, ഷ​നോ​ജ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​രി​സ്, പി.​ടി അ​ഷ്റ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. റ​ജ്‌​നാ ഹൈ​ദ​ർ, താ​ഹി​റ ഷ​ജീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​ധാ​ന കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യി​രു​ന്നു. ഗാ​യ​ക​ൻ ഖ​ലീ​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ൾ, വ​ടം​വ​ലി, ക​സേ​ര​ക​ളി, ക​പ്പ് സോ​ർ​ട്ടിം​ഗ്, കു​ളം-​ക​ര തു​ട​ങ്ങി​യ ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. നാ​ലു മേ​ഖ​ല​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ചാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഇ​ല്യാ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വ​നി​ത അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കി. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ ഇ​ൽ​ഹാ​ൻ ഷ​ജീ​ർ ഇം​പെ​ക്സ് ന​ൽ​കി​യ ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ച്ചു. ഷു​ഹൂ​ദ്, ഇ​ല്യാ​സ്, ഷ​ജീ​ർ തൂ​ണേ​രി, ആ​രി​ഫ​ലി, ഹൈ​ദ​ർ, ജം​ഷീ​ർ, നി​ഷാം, കെ.​ടി ഷ​ജീ​ർ, ഹാ​രി​സ് ഇ​സ്മ​യി​ൽ, ഫാ​ജി​ഷ, സ​ൽ​വ, ഫാ​ത്തി​മ, ഷ​ഹീ​ദ, ആ​രി​ഫ ബ​ക്ക​ർ, ഫൗ​സി​യ, മ​ൻ​സൂ​ർ, നു​അ​മാ​ൻ, സി​റാ​ജ് ത​ല​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. റ​ജീ​ന ഹൈ​ദ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

