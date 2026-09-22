Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഇ​േ​ൻ​റ​ണ​ൽ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ; റെ​ഡ് ടൈ​റ്റ​ൻ​സി​നെ വീ​ഴ്ത്തി ക്രൗ​ൺ വാ​രി​യേ​ഴ്സി​ന് കി​രീ​ടം

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഇ​േ​ൻ​റ​ണ​ൽ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ; റെ​ഡ് ടൈ​റ്റ​ൻ​സി​നെ വീ​ഴ്ത്തി ക്രൗ​ൺ വാ​രി​യേ​ഴ്സി​ന് കി​രീ​ടം
    cancel

    റി​യാ​ദ്: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ക്ല​ബ്​ ഇ​േ​ൻ​റ​ണ​ൽ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ റെ​ഡ് ടൈ​റ്റ​ൻ​സി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ക്രൗ​ൺ വാ​രി​യേ​ഴ്സ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. ക്രൗ​ൺ വാ​രി​യേ​ഴ്സ്, റെ​ഡ് ടൈ​റ്റ​ൻ​സ്, റി​യാ​ദ് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ്, റാ​പ്റ്റേ​ഴ്സ് എ​ഫ്.​സി, ബ്ലെ​യ്സ് എ​ഫ്.​സി, യ​ങ് ത​ണ്ടേ​ഴ്സ് എ​ന്നീ ആ​റ് ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ഫു​ട്​​ബാ​ൾ അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ച്ച വാ​ശി​യേ​റി​യ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ച്ച​ത്.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ റെ​ഡ് ടൈ​റ്റ​ൻ​സി​െൻറ ഫാ​സി​ൽ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യും, റി​യാ​ദ് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സി​െൻറ റി​യാ​സ് പു​ലി​ക്കാ​ട​ൻ ടോ​പ് സ്കോ​റ​റാ​യും, റെ​ഡ് ടൈ​റ്റ​ൻ​സി​െൻറ നി​സാ​ർ മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​റാ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ക്രൗ​ൺ വാ​രി​യേ​ഴ്സി​െൻറ സ​ൽ​മാ​ൻ ക​ല്ലി​ങ്ങ​ൽ മി​ക​ച്ച ഡി​ഫെ​ൻ​ഡ​റാ​യും സ​ഹ​താ​രം ഷ​മീം ചെ​റു​പ്ല​ശ്ശേ​രി മി​ക​ച്ച ഫോ​ർ​വേ​ഡാ​യും തി​ള​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ, റെ​ഡ് ടൈ​റ്റ​ൻ​സി​െൻറ ഹാ​രി​സ് ക​ടം​തൊ​ടി എ​മ​ർ​ജി​ങ് പ്ലെ​യ​റാ​യും സ​ഹ​ൽ ആ​ന​പ്പ​ടി റൈ​സി​ങ് സ്​​റ്റാ​റാ​യും അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി. ബ്ലെ​യ്സ് എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ ഹി​ഷാം വ​യ​നാ​ടി​ന് ലെ​ഗ​സി പ്ലെ​യ​ർ അ​വാ​ർ​ഡും ല​ഭി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ അ​ഷ്റ​ഫ് ബി​നു, ന​സീ​ർ ന​ദ്‌​വി, ഷ​ബീ​ർ ചു​ങ്കം എ​ന്നി​വ​ർ ക​ളി​ക്കാ​രെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന ട്രോ​ഫി വി​ത​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ പി.​എ​ൻ. അ​ൻ​വ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും നൗ​ഷാ​ദ് വേ​ങ്ങ​ര ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് വേ​ണ്ടി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ദ്നാ​നും, ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ഷ​ബീ​ർ മു​ത്തു​വും, പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളും റി​ഫ്ര​ഷ്മെൻറും വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ റാ​ഫി വേ​ങ്ങ​ര​യും, ടൈം ​മാ​നേ​ജ്മെൻറി​ൽ ഫെ​ബി​നും, ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ/​റ​ഫ​റി പാ​ന​ലി​ൽ നൗ​ഷാ​ദും, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ടീ​മി​ൽ ഹി​ഷാ​മും, മീ​ഡി​യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ റി​യാ​സ് പു​ലി​ക്ക​ട​നും, സൗ​ണ്ട് ആ​ൻ​ഡ്​ അ​നൗ​ൺ​സ്മെൻറി​ൽ അ​ബ്​​ദു​വും റ​ഫീ​ഖും, ഗ്രൗ​ണ്ട് മാ​നേ​ജ്മെൻറി​ൽ ഷ​ബീ​ർ പ​റ​മ്പി​ൽ, പി.​എ. നൗ​ഫ​ൽ, മ​ഹേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഡി​സി​പ്ലി​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ നി​യാ​സ് അ​ലി, ന​സീ​ർ ന​ദ്‌​വി എ​ന്നി​വ​രും, വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ ക്യാ​പ്റ്റ​ന്മാ​രാ​യി അ​ഷ്റ​ഫ് ബി​നു, എം.​കെ. അ​ന​സ് എ​ന്നി​വ​രും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ബാ​രി​ഷ് ചെ​മ്പ​ക​ശ്ശേ​രി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​പി. ഷ​ഹ്ദാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​െൻറ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Pravasi Welfare Internal Football: Crown Warriors defeat Red Titans to lift the title
    Next Story
    X