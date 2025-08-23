Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    23 Aug 2025 11:36 AM IST
    23 Aug 2025 11:36 AM IST

    ‘പൗ​ര​ത്വം ത​ന്നെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം' - സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന ച​ർ​ച്ച സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ

    'പൗ​ര​ത്വം ത​ന്നെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം - സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന ച​ർ​ച്ച സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ
    'പൗ​ര​ത്വം ത​ന്നെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ദ​മ്മാം റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന ച​ർ​ച്ച സം​ഗ​മം

    ദ​മ്മാം: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ദ​മ്മാം റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ച​ർ​ച്ച സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. 'പൗ​ര​ത്വം ത​ന്നെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം' എ​ന്ന വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് ച​ർ​ച്ച തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ ത​ന്നെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ന്ന വോ​ട്ടു അ​ട്ടി​മ​റി വെ​ളി​പ്പെ​ട്ട നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് 79 ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ഘോ​ഷം ക​ട​ന്ന് വ​രു​ന്ന​ത്. ഫാ​ഷി​സം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ മു​ഴു​വ​നാ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഒ​രു തെ​ളി​വു കൂ​ടി​യാ​ണ് ഇ​ത്.

    പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ല​ധി​ക​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന വം​ശീ​യ അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, വെ​റു​പ്പി​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ണം, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ദ​ലി​ത് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​രി​കു​വ​ത്ക്ക​ര​ണം, ഫെ​ഡ​റ​ലി​സ​ത്തെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, തു​ട​ങ്ങി സ​മ്പൂ​ർ​ണ ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ലേ​ക്കും സ​മ​ഗ്രാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്കും പോ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ പാ​ത​യി​ൽ എ​തി​ർ​പ്പി​ന്റെ പു​തി​യ ഉ​ണ​ർ​വു​ക​ളും പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളും രൂ​പം കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത് ന​വ ഇ​ന്ത്യ​യെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഒ​രു പു​തി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​ണെ​ന്ന് യോ​ഗം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    'പൗ​ര​ത്വം ത​ന്നെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം' എ​ന്ന വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​ന്റെ വം​ശീ​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന് എ​തി​രാ​യ സ​മ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി​യു​ടെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നെ​തി​രെ പു​തി​യ പ്ര​തി​രോ​ധ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴും മു​സ്‍ലിം വി​രു​ദ്ധ​ത​ക്ക് എ​തി​രെ​യും അ​സ​മും യു.​പി യും ​അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന നീ​തി നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ബു​ൾ​ഡോ​സ​ർ രാ​ജി​നെ​തി​രെ​യും ബം​ഗാ​ളി ഭാ​ഷ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് എ​തി​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ​യും ജ​ന​കീ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം പൂ​ർ​ണാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. ച​ങ്ങാ​ത്ത മു​ത​ലാ​ളി​ത്ത​വും ഹി​ന്ദു​ത്വ​വും ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള അ​വി​ശു​ദ്ധ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ട് ജി​യോ​പോ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം ത​ക​ർ​ച്ച​യി​ലേ​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​ണെ​ന്ന സൂ​ച​ന​ക​ൾ കാ​ണു​ന്നു​ണ്ട്. ജു​ഡീ​ഷ​റി​യെ അ​ട​ക്കം വ​രു​തി​യി​ലാ​ക്കി​യ ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്റെ മു​ഴു​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യും നീ​രാ​ളി​പി​ടു​ത്ത​ത്തി​നു നി​ല​വി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു വ​രു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ മു​ന്നേ​റ്റം അ​ന്ത്യം കു​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് യോ​ഗം പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    റീ​ജ​ന​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു പൂ​ത​ക്കു​ളം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ഘ​ട​കം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബീ​ർ ചാ​ത്ത​മം​ഗ​ലം, ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​മി​ഉ​ള്ള, പ്രൊ​വി​ൻ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഹിം തീ​രു​ർ​ക്കാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ജ​മാ​ൽ കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​മാ​ൽ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

