    Saudi Arabia
    date_range 5 Dec 2025 9:52 AM IST
    പ്രവാസി വെൽഫെയർ ആരോഗ്യ ബോധവത്കരണ പരിപാടി

    പ്രവാസി വെൽഫെയർ ആരോഗ്യ ബോധവത്കരണ പരിപാടി
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ദ​മ്മാം വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗ​വും അ​ബീ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റും ചേ​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഷീ ​ഹെ​ൽ​ത്ത് -ഫെം ​കെ​യ​ർ ഇ​നീ​ഷ്യേ​റ്റി​വ്’

    ദ​മ്മാം: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ദ​മ്മാം വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗ​വും അ​ബീ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റും ചേ​ർ​ന്ന് ‘ഷീ ​ഹെ​ൽ​ത്ത് -ഫെം ​കെ​യ​ർ ഇ​നീ​ഷ്യേ​റ്റി​വ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും ഹെ​ൽ​ത്ത് അ​വ​യ​ർ​ന​സ് ക്ലാ​സും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സ്ത്രീ ​എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വു​ന്ന​ത് മു​ത​ൽ ആ​ർ​ത്ത​വ​വി​രാ​മം വ​രെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​യും ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ​ന്നു​ചേ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള വി​വി​ധ​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ശാ​രീ​രി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ​വ​തി​യാ​യി​രി​ക്കേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യെ​യും കു​റി​ച്ച്​ അ​ബീ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഗൈ​ന​ക്കോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗം ഡോ​ക്ട​ർ ജെ​ൻ​സി ചെ​മ്പ​ക​ശ്ശേ​രി ക്ലാ​സ്​ എ​ടു​ത്തു. സ​ദ​സി​ന്റെ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന മെ​ന്റ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് എ​ന്ന സെ​ഷ​നി​ൽ താ​ഹി​റ ഷെ​ജീ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വ്യാ​യാ​മ​ത്തെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള സെ​ഷ​ൻ ഫാ​ത്തി​മ ഹാ​ഷി​മും സ​ജ്‌​ന ഷ​ക്കീ​റും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ സൗ​ജ​ന്യ ടെ​സ്​​റ്റു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി. സു​നി​ല സ​ലീം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഷോ​ബി ഷാ​ജു, റ​ജ്ന അ​സ്​​ലം, ജി​സ്ന സാ​ബി​ഖ്, റ​ഷീ​ദ അ​ലി, മു​ഹ്സി​ന, സി​നി റ​ഹിം, അ​നീ​സ മെ​ഹ​ബൂ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​സീ​റ ഐ​മ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​സീ​റ ഫൈ​സ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​സ്ന ജോ​ഷി അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    X