റിയാദിൽ നിന്ന് മസ്കറ്റ് വഴി കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ യാത്ര സൗകര്യമൊരുക്കി പ്രവാസി വെൽഫെയർ
റിയാദ്: വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുത്തനെ വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന പ്രവാസികൾക്കായി പ്രവാസി വെൽഫെയർ റിയാദ് ഘടകം പ്രത്യേക യാത്ര സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നു. ഏപ്രിൽ 18-ന് വിസിറ്റിങ് വിസ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നവർക്കും അടിയന്തരമായി നാട്ടിലെത്തേണ്ടവർക്കുമായി റിയാദിൽ നിന്നും മസ്കറ്റ് വഴി കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ യാത്ര ചെയ്യാനാണ് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നത്.
റിയാദിൽനിന്ന് ബസ് മാർഗം മസ്ക്കറ്റിൽ എത്തിക്കും. അവിടെനിന്ന് യാത്രക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിമാനങ്ങളിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് യാത്ര തുടാരം. ഏപ്രിൽ 16-ന് രാവിലെ ആറിന് റിയാദിലെ മലസിൽ നിന്നാണ് മസ്കറ്റിലേക്ക് ബസ് പുറപ്പെടുക.
ഒരാൾക്ക് 300 റിയാലാണ് ഈ യാത്രക്കുളള നിരക്ക്. വിമാന ടിക്കറ്റുകൾക്ക് വൻ തുക നൽകാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കും വിസ കാലാവധി തീരാറായവർക്കും ഈ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള യാത്ര വലിയൊരു ആശ്വാസമാകും. യാത്ര ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഗൂഗിൾ ഫോം ലിങ്ക് (https://forms.gle/NdP441cfXq3CJJqf9) വഴി നിർബന്ധമായും മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങിനുമായി +91 8137 8071 95 എന്ന വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണെന്ന് പ്രവാസി വെൽഫെയർ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
