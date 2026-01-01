Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 12:27 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 12:27 PM IST

    ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ജി​ദ്ദ സി​റ്റി പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സ​മാ​പി​ച്ചു

    ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ജി​ദ്ദ സി​റ്റി പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സ​മാ​പി​ച്ചു
    ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ജി​ദ്ദ സി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ ശ​റ​ഫി​യ സെ​ക്ട​ർ ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി

    ജി​ദ്ദ: ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ജി​ദ്ദ സി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സ​മാ​പി​ച്ചു. ഗ്ലോ​ബ​ൽ ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ ജി​ദ്ദ സി​റ്റി സോ​ൺ പ​രി​ധി​യി​ലെ മ​ഹ്ജ​ർ, ശ​റ​ഫി​യ, ബ​ല​ദ്, ബ​ഹ്‌​റ, സു​ലൈ​മാ​നി​യ, ഖും​റ സെ​ക്ട​റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് പ്രൈ​മ​റി, ജൂ​നി​യ​ർ, സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി, സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 200 ലേ​റെ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളാ​ണ് മാ​റ്റു​ര​ച്ച​ത്. നു​സ്‌​ല അ​ൽ ബ​ദ്ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ 11 വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി 70 മ​ത്സ​ര​യി​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് സാ​ഹി​ത്യ​വി​രു​ന്ന് ന​ട​ന്ന​ത്.

    ശ​റ​ഫി​യ സെ​ക്ട​ർ ചാ​മ്പ്യ​ൻ കി​രീ​ടം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. മ​ഹ്ജ​ർ, സു​ലൈ​മാ​നി​യ സെ​ക്ട​റു​ക​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. ശ​റ​ഫി​യ സെ​ക്ട​റി​ലെ ഹാ​ദി ഷ​ഹീ​ദ് ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​യും ബ​ല​ദ് സെ​ക്ട​റി​ലെ മു​ബാ​റ​ക് നൂ​റാ​നി സ​ർ​ഗ​പ്ര​തി​ഭ​യുമായി. സു​ലൈ​മാ​നി​യ സെ​ക്ട​റി​ലെ ഫ​ന്ന ഫാ​ത്തി​മ വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സ​ർ​ഗ​പ്ര​തി​ഭ​യാ​യി. വി​ജ​യി​ക​ൾ 2026 ജ​നു​വ​രി 23ന് ​മ​ക്ക​യി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്ന സൗ​ദി വെ​സ്റ്റ് നാ​ഷ​ന​ൽ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ജി​ദ്ദ സി​റ്റി പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സം​ഗ​മം ജി​ദ്ദ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഹ​സ്സ​ൻ സ​ഖാ​ഫി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    യ​ഹി​യ ഖ​ലീ​ൽ നൂ​റാ​നി, അ​ബൂ മി​സ്ബാ​ഹ് ഐ​ക്ക​ര​പ്പ​ടി, യാ​സ​ർ അ​റ​ഫാ​ത്ത്‌ എ.​ആ​ർ ന​ഗ​ർ, മൂ​സ സ​ഖാ​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സ​മാ​പ​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഹ​സ്സ​ൻ ചെ​റൂ​പ്പ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജി​ദ്ദ സി​റ്റി സോ​ൺ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഖാ​ജാ സ​ഖാ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ സി​റ്റി സോ​ൺ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സി​ദ്ധീ​ഖ് വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പ് പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് മാ​സ്റ്റ​ർ (കെ.​എം.​സി.​സി), അ​ന​സ് ബാ​വ (ന​വോ​ദ​യ), ഹ​ക്കീം പാ​റ​ക്ക​ൽ (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി പൊ​ന്മ​ള (എ​സ്.​ഐ.​സി), ഗ​ഫൂ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി (ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ ഫോ​റം), സ​യ്യി​ദ് സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്), മ​ൻ​സൂ​ർ ചു​ണ്ട​മ്പ​റ്റ (ആ​ർ.​എ​സ്.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ) എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മു​ഹ്സി​ൻ സ​ഖാ​ഫി പ്രാ​ർ​ഥ​ന ന​ട​ത്തി.

