Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 1:53 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 1:53 PM IST

    പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്; കലാലയം പുരസ്കാരത്തിന് സൃഷ്​ടികൾ ക്ഷണിച്ചു

    പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്; കലാലയം പുരസ്കാരത്തിന് സൃഷ്​ടികൾ ക്ഷണിച്ചു
    ജി​ദ്ദ: 15ാമ​ത് എ​ഡി​ഷ​ൻ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​ലാ​ല​യം പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പു​റ​ത്തു​ള്ള പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ മ​ല​യാ​ള ക​ഥ, ക​വി​ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പു​ര​സ്‌​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ന​വം​ബ​ര്‍ 25ന് ​മു​മ്പ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സൃ​ഷ്ടി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ ജൂ​റി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന ര​ച​ന​ക​ളാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    നേ​ര​ത്തേ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത മൗ​ലി​ക ര​ച​ന​ക​ളാ​ണ് പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ക​വി​ത 40 വ​രി​യി​ലും ക​ഥ 500 വാ​ക്കി​ലും ക​വി​യ​രു​ത്‌. സൃ​ഷ്​​ടി​ക​ൾ kalalayamgulf@gmail.com എ​ന്ന ഇ​-മെ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് പി.​ഡി.​എ​ഫ് ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ൽ അ​യ​ക്ക​ണം. ഇ-മെ​യി​ൽ ബോ​ഡി​യി​ൽ പേ​ര്, മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ, ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന രാ​ജ്യം എ​ന്നി​വ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും ചേ​ർ​ക്ക​ണം. ര​ച​യി​താ​വി​ന്റെ പേ​രും, വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും സൃ​ഷ്ടി​യോ​ടൊ​പ്പം പി.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ ചേ​ർ​ക്ക​രു​തെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

