Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    3 Sept 2025 8:50 AM IST
    Updated On
    3 Sept 2025 8:50 AM IST

    പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ​ബോ​ഡി

    പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ​ബോ​ഡി
    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച​വ​ർ

    റി​യാ​ദ്: പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ​ബോ​ഡി യോ​ഗം സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഷി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​രോ​ഗ്യ നി​യ​മ വ്യ​വ​സ്ഥി​തി​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ നീ​തി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ഓ​രോ സാ​മൂ​ഹ്യ സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും മു​ന്നോ​ട്ടു വ​ര​ണ​മെ​ന്നും ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ല്ലി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ സൗ​ദി കോ​ഓ​​ഡി​നേ​റ്റ​ർ പീ​റ്റ​ർ വ​ർ​ഗീ​സ്‌ അ​ധ്യ​ക്ഷ​തവ​ഹി​ച്ചു. റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ മി​ഡി​യ ഫോ​റം ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷി​ബു ഉ​സ്മാ​ൻ, വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹ്യ, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജോ​ർ​ജ് സ​ഖ​റി​യ, വി​നോ​ദ്, റ​ഹ്മാ​ൻ മു​ന​മ്പ​ത്ത്, ഉ​മ്മ​ർ മു​ക്കം, അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് പു​ള​ക്കാ​ടി, നി​ഹാ​സ് പാ​നൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു സം​സാ​രി​ച്ചു. ഗ​ഫൂ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​യ്ഫ് കൂ​ട്ടു​ങ്ക​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​താ​ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​റി​വും കൂ​ടാ​തെ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​മാ​യ നീ​തി കി​ട്ടു​വാ​നും സം​ഘ​ട​ന ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​ത​യോ​ടെ പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വി​വി​ധ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്തു​വാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഉ​ദ്ദേ​ശ​ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ പീ​റ്റ​ർ വ​ർ​ഗീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

