Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightപ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Feb 2026 6:09 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Feb 2026 6:09 PM IST

    പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡൻറിന് റിയാദിൽ സ്വീകരണം നൽകി

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡൻറിന് റിയാദിൽ സ്വീകരണം നൽകി
    cancel
    camera_alt

    പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡൻറും സുപ്രീംകോടതി അഭിഭാഷകനുമായ അഡ്വ. ജോസ് ഏബ്രഹാം, ‘സേവ’ മെംബർ ഡോ. സോണിയ എന്നിവർക്ക് ജി.എം.എഫ് റിയാദ് ചാപ്റ്റർ സ്വീകരണം നൽകിയപ്പോൾ

    Listen to this Article

    റിയാദ്: പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡൻറും സുപ്രീംകോടതി അഭിഭാഷകനുമായ അഡ്വ. ജോസ് ഏബ്രഹാം, ‘സേവ’ മെംബർ ഡോ. സോണിയ എന്നിവർക്ക് ഗൾഫ് മലയാളി ഫെഡറേഷൻ (ജി.എം.എഫ്​) റിയാദ് ചാപ്റ്റർ സ്വീകരണം നൽകി. മലസിലെ ചെറീസ് റെസ്​റ്റോറൻറിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രവാസി സമൂഹം നേരിടുന്ന വിവിധ നിയമപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും ചർച്ചകൾ നടന്നു.

    പ്രവാസി മലയാളി സമൂഹം നേരിടുന്ന സങ്കീർണമായ നിയമപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവ പരിഹരിക്കാൻ പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ചും അഡ്വ. ജോസ് ഏബ്രഹാം വിശദീകരിച്ചു. പ്രവാസലോകത്തെ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെയും പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും കുറിച്ച് ഡോ. സോണിയ സംസാരിച്ചു. റിയാദ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻറ്​ ഷാജി മഠത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുസ്തഫ കുമരനെല്ലൂർ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു.

    മുഖ്യപ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടന്ന ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ പ്രവാസികളുടെ വിവിധ സംശയങ്ങൾക്ക് അതിഥികൾ മറുപടി നൽകി. സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ ജി.എം.എഫ് ഭാരവാഹികളായ അബ്​ദു അസീസ് പവിത്ര (നാഷനൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻറ്​), ഹരികൃഷ്ണൻ (സെക്രട്ടറി), ഖമർബാനു ടീച്ചർ (വനിത വിങ്​), ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ (ജോ. സെക്രട്ടറി), സുബൈർ കുമ്മിൾ, നിഷാദ്, ഷാനവാസ്‌, ജയൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ, സജീർ, അബ്​ദുൾസലാം, മുന്ന അയ്യുബ്, ഹിബ അബ്ദുൽസലാം, നൗഫൽ കോട്ടയം, റഫീഖ്, ഉണ്ണി കൊല്ലം എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pravasi legal cellGulf Malayali FederationSupreme Court lawyer
    News Summary - Pravasi Legal Cell Global President received in Riyadh
    Similar News
    Next Story
    X