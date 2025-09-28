Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 7:32 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 7:32 AM IST

    പ്ര​വാ​സി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    പ്ര​വാ​സി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    പ്ര​വാ​സി - ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കൊ​ടി​ഞ്ഞി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​റും ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റും ചേ​ർ​ന്ന് റി​യാ​ദി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കൊ​ടി​ഞ്ഞി പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ ബ്രാ​ഞ്ച് മാ​നേ​ജ​ർ ഫ​റാ​സ്, സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ നാ​സ​റു​ദ്ദീ​ൻ, 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം' റ​സി​ഡ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ സ​ലീം മാ​ഹി, പ്ര​വാ​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​പി ഷ​ഹ്ദാ​ൻ, സൈ​ന​ക്സ് എം.​ഡി അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​റം പ​ക​ർ​ന്നു.

    ഹ​യാ​ൽ ഷാ​നി​ദ്, ത​നാ​സ് ഷാ​നി​ദ്, ഇ​ഷ മി​ർ​സ, ഇ​ന ഹം​റി​ൻ, ഇ​ശ​ൽ, ഇ​സ്സ, നേ​സ, അ​മീ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, അ​ഫാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, ഇ​നാം റ​മ​ദാ​ൻ, ഇ​നാ​യ എ​ന്നി​വ​ർ ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടി​ന്റെ താ​ള​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സം​ഘ​നൃ​ത്തം, യാ​സീ​ൻ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ സാ​ഹി​ർ, സ​അ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സ​ലീ​ഹ്, ഇ​ശ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ഫാ​ത്തി​മ സ​ഹ്‌​റ, സ​ൽ​മാ​ൻ, ഫാ​ത്തി​മ സ​ഹ്‌​റ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നാ​ട​ൻ പാ​ട്ടു​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. അ​യ​ന നൗ​റി​ൻ, ന​താ​ഷ, റി​സ മ​ർ​യം, താ​നി​യ എ​ന്നി​വ​ർ ഗ്രൂ​പ്പ് ഡാ​ൻ​സ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സൈ​ന​ക്സ്‌ ക​ലാ​കാ​ര​ൻ​മാ​ർ അ​ണി​നി​ര​ന്ന ഗാ​ന​മേ​ള​യി​ൽ റി​നു, ജെ​റി​ൻ, സ​ജീ​വ്, ര​തീ​ഷ്, ര​ജീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ല​പി​ച്ചു. മാ​വേ​ലി​യാ​യി വേ​ഷ​മി​ട്ട റി​ജു​ൽ അ​നു​വാ​ച​ക​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ന്ന ക​സേ​ര​ക​ളി​യി​ൽ ഇ​ഷാ, സ​ഹ്റ, ഹ​യാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ പൂ​വെ​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ റാ​ഹ​ത്ത് വി​ജ​യി​യാ​യി. നെ​ജു ക​ബീ​ർ, ഷ​ഫാ സ​ൽ​മ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ധി നി​ർ​ണ​യി​ച്ച പാ​യ​സ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഗ്രീ​ൻ ചി​ല്ലി, പി​സ്ത കൊ​ണ്ട് പാ​യ​സ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ സു​നൈ​ദ് അ​സീ​സ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും മും​താ​സ് ന​സീ​ർ, ഷ​ബീ​ബ നു​വൈ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണം ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഷ​മീ​ർ ബാ​ബു, പ്ര​വാ​സി സി.​സി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഫ​ജ്ന ഷ​ഹ​ദാ​ൻ, ജ​സീ​റ അ​ജ്മ​ൽ, ബ​ഷീ​ർ പാ​ണ​ക്കാ​ട്, ടി.​പി ആ​യി​ഷ എ​ന്നി​വ​ർ ന​ട​ത്തി. ജെ​റി സൈ​ന​ക്സ് അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​മ​ർ ഫാ​റൂ​ഖ് അ​ഫ്സ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ, റം​സി​യ അ​സ്‌​ലം എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

