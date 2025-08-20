Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 20 Aug 2025 7:49 AM IST
    date_range 20 Aug 2025 7:49 AM IST

    പ്ര​തി​ഭ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ എ​ഴു​ത്തോ​ല പ​ഠ​ന കേ​ന്ദ്രം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    ന​ജ്റാ​ൻ പ്ര​തി​ഭ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ എ​ഴു​ത്തോ​ല പ​ഠ​ന കേ​ന്ദ്ര​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ന​ജ്‌​റാ​ൻ: കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ സാം​സ്കാ​രി​ക വ​കു​പ്പി​ന്റെ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന് കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ന​ജ്റാ​ൻ എ​ഴു​ത്തോ​ല പ​ഠ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി പ്ര​തി​ഭ സാം​സ്‌​കാ​രിക വേ​ദി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ന്ത​ജ അ​റോ​ണ​ക്ക് റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ന​ജ്റാ​നി​ലെ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ പു​തി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വ പ​രി​പാ​ടി​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. എ​ഴു​ത്തോ​ല പ​ഠ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ അ​ധ്യാ​പി​ക​മാ​രാ​യ സു​മി​യ, ര​മ്യ, ഷി​ഫ്ന എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ദേ​ശീ​യ​ഗീ​തം ആ​ല​പി​ക്കു​ക​യും പ്ര​തി​ജ്ഞ​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​വും, പ്ര​തി​ഭ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​നി​ൽ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ആ​മു​ഖ​വും, പ്ര​തി​ഭ ക​ലാ കാ​യി​ക വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ജു പാ​ല​വി​ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശ​വും ന​ൽ​കി. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ മേ​ഖ​ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റും, പ്ര​തി​ഭ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ഷാ​ന​വാ​സ്‌ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അ​ധ്യാ​പി​ക​മാ​രാ​യ സു​മി​യ 'സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​വും മ​ല​യാ​ള സാ​ഹി​ത്യ​വും' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും ഷി​ഫി​ന 'പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന പി​റ​ന്ന നാ​ട്ടി​ലെ ബാ​ല്യം' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും സം​സാ​രി​ച്ചു. ര​മ്മ്യ ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ പ്ര​തി​ജ്ഞ പ്ര​തി​ഭ സാം​സ്കാ​രി​ക വി​ഭാ​ഗം ജോ​യി​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശ്രീ​രാ​ജ് ചൊ​ല്ലി​കൊ​ടു​ത്തു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള നി​റം കൊ​ടു​ക്ക​ൽ മ​ത്സ​ര​വും, ചോ​ദ്യോ​ത്സ​ര മ​ത്സ​ര​വും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മു​ഴു​വ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ശം​സ പ​ത്ര​വും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി. കൃ​ഷ്ണ​ൻ (പ്ര​തി​ഭ), ജി​നു മാ​ത്യു ( പ്ര​തി​ഭ വ​നി​താ​വേ​ദി), ഷാ​ക്കീ​ർ കൊ​ട​ശ്ശേ​രി (ഒ.​ഐ.​സി.​സി ), ഖ​ലീ​ൽ (കെ.​എം.​സി.​സി), ഇ​ർ​ഷാ​ദ് സ​ഖാ​ഫി (ഐ.​സി.​എ​ഫ്), സ​ന​ൽ (എ​ൻ.​എം.​എ), ഷി​ബു, റോ​ബി​ൻ​സ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. പ്ര​തി​ഭ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ജീ​വ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:malayalam missioncelebrationIndependence DayPratibha
