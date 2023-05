ഉപയോഗിച്ച വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപനാനന്തര വാറ്റ് ലാഭവിഹിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കാക്കും

cancel By സാ​ബു മേ​ല​തി​ൽ അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ: ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ൽ​പ​നാ​ന​ന്ത​ര വാ​റ്റ് ലാ​ഭ​വി​ഹി​ത​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​കാ​ത്, ടാ​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​സ്റ്റം​സ് അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മൊ​ത്തം വി​ൽ​പ​ന​മൂ​ല്യം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കാ​തെ​യു​ള്ള പു​തി​യ നി​യ​മം ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും.

അം​ഗീ​കൃ​ത യൂ​സ്ഡ് കാ​റു​ക​ളു​ടെ വാ​റ്റ് മൂ​ല്യം കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ശ്ര​മ​മാ​യാ​ണ് ലാ​ഭ​മാ​ർ​ജി​ൻ രീ​തി​യ​നു​സ​രി​ച്ച് നി​കു​തി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. വാ​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കും ഷോ​റൂ​മു​ക​ൾ​ക്കും നി​ർ​ദി​ഷ്ട വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി കാ​ർ വ്യാ​പാ​ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ലാ​ഭ​മാ​ർ​ജി​ൻ രീ​തി ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. ഇ​തി​ന്റെ​യ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വാ​റ്റ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ചി​ല നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കാ​റി​നെ അ​തോ​റി​റ്റി സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ യൂ​സ്ഡ് കാ​റാ​യി ത​രം​തി​രി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​നം. കൂ​ടാ​തെ വാ​ഹ​നം രാ​ജ്യ​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ക​യും മു​മ്പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ര​ൻ വാ​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രി​ക്ക​ണം. വാ​ഹ​ന വ്യാ​പാ​ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടാ​ൻ ലൈ​സ​ൻ​സു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. കൂ​ടാ​തെ അം​ഗീ​കൃ​ത യൂ​സ്ഡ് കാ​റു​ക​ളി​ൽ ലാ​ഭ​മാ​ർ​ജി​ൻ രീ​തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്, ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ഡീ​ല​ർ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി​യി​രി​ക്ക​ണം എ​ന്ന​തും നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളി​ലും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം മൊ​ത്തം കാ​ർ​വി​ൽ​പ​ന മൂ​ല്യ​ത്തി​ൽ വാ​റ്റ് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം ലാ​ഭ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വാ​ങ്ങു​ന്ന വി​ല​യും വി​ൽ​ക്കു​ന്ന വി​ല​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ൽ വാ​റ്റ് ചു​മ​ത്തും. എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സം​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളോ​ട്, ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ഏ​ഴു ദി​വ​സ​വും 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഏ​കീ​കൃ​ത കാ​ൾ സെ​ന്റ​ർ ന​മ്പ​ർ (19993) വ​ഴി​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ട്വി​റ്റ​റി​ലെ "Ask Zakat, Tax and Customs" അ​ക്കൗ​ണ്ട് വ​ഴി​യോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. (@Zatca_Care) അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ-​മെ​യി​ൽ വ​ഴി​യോ (info@zatca.gov.sa) അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് (zatca.gov.sa) വ​ഴി​യു​ള്ള ത​ൽ​ക്ഷ​ണ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യോ സം​ശ​യ നി​വാ​ര​ണം ന​ട​ത്താം.

Post-sale VAT on used vehicles is calculated on the basis of profit margin