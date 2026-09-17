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    സൗദിയിൽ മൂടൽമഞ്ഞിനും ശക്തമായ മഴക്കും സാധ്യത: വിവിധ പ്രവിശ്യകളിൽ ജാഗ്രത മുന്നറിയിപ്പ്

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    സൗദിയിൽ മൂടൽമഞ്ഞിനും ശക്തമായ മഴക്കും സാധ്യത: വിവിധ പ്രവിശ്യകളിൽ ജാഗ്രത മുന്നറിയിപ്പ്
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    റിയാദ്​: സൗദി അറേബ്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ മൂടൽമഞ്ഞിനും ശക്തമായ കാറ്റിനും മഴക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മക്ക, മദീന, കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ എന്നിവയുടെ തീരദേശ മേഖലകളിൽ ഇന്ന് (വ്യാഴം) രാത്രിയിലും പുലർച്ചെയുമുള്ള സമയങ്ങളിൽ ശക്തമായ മൂടൽമഞ്ഞ് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

    കാഴ്ചപരിധി കുറയാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ തീരദേശ റോഡുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വാഹനമോടിക്കുന്നവർ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ജിസാൻ, അസീർ, അൽ ബാഹ എന്നീ ദക്ഷിണ-തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആലിപ്പഴ വർഷത്തോടു കൂടിയ ഇടത്തരം മുതൽ കനത്ത മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിനും താഴ്​വരകളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും കാരണമായേക്കാം. കൂടാതെ മക്ക, മദീന, നജ്‌റാൻ എന്നീ മേഖലകളുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴക്കും സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്.

    മഴ മുന്നറിയിപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് പുറമെ തബൂക്ക്, ഹാഇൽ, അൽ ജൗഫ്, വടക്കൻ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പൊടിപടലങ്ങൾ ഉയർത്തിയടിക്കുന്ന ശക്തമായ ഉപരിതല കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. റോഡുകളിൽ കാഴ്ചമറക്കുന്ന രീതിയിൽ പൊടിക്കാറ്റ് ശക്തമാകാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ യാത്രക്കാരും പൊതുജനങ്ങളും ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

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    News Summary - Possibility of fog and heavy rain in Saudi Arabia: Alert issued across various provinces
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