    date_range 28 May 2026 7:29 AM IST
    date_range 28 May 2026 7:29 AM IST

    കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​​ന്റെ ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് ജനകീയ ഡോക്ടർ പി.കെ. റഷീദ് ജിദ്ദയോട്​ വിടപറയുന്നു

    പി.കെ. റഷീദ്

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ആ​തു​ര​സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്ത് മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​കാ​ലം സേ​വ​നം ന​ൽ​കി​യ പ്ര​മു​ഖ ഇ.​എ​ൻ.​ടി വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ ഡോ. ​പി.​കെ. റ​ഷീ​ദ് പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ത​ല​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം 2006ലാ​ണ് ജി​ദ്ദ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. അ​ൽ അ​ബീ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ശ​റ​ഫി​യ്യ, സ​നാ​യി​യ്യ ശാ​ഖ​ക​ളി​ലെ ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഇ.​എ​ൻ.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മാ​റി​മാ​റി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച കാ​ലം ത​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​ക്കു​ന്നു.

    സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ രോ​ഗി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ടു​ക്ക​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​വ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും. അ​വ​രു​ടെ ക​ഷ്ട​പ്പാ​ടു​ക​ളും ജീ​വി​ത ദു​രി​ത​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ട് മ​ന​സ്സ് വി​ങ്ങേ​ണ്ടി വ​ന്ന നി​ര​വ​ധി സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ പ​റ​യു​ന്നു. പു​ക​യി​ല​യു​ടെ​യും പാ​നി​ന്റെ​യും അ​മി​ത ഉ​പ​യോ​ഗം മൂ​ലം രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​രാ​യ നി​ര​വ​ധി പേ​രെ ഇ​തി​ന്റെ ദോ​ഷ​വ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ൽ​ക​രി​ക്കാ​നും, അ​തി​ലൂ​ടെ ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി പേ​രെ ആ ​ദു​ശ്ശീ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് പി​ന്തി​രി​പ്പി​ക്കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    അ​ൽ അ​ബീ​ർ ക്ലി​നി​ക്കി​ലെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ജീ​വി​തം എ​ന്നും ഓ​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ സ്നേ​ഹ​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ സ​മീ​പ​നം ഏ​റെ പ്ര​ശം​സ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്നും ഡോ​ക്ട​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ച്ചി​രു​ന്ന മാ​ന​സി​ക സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു പ​രി​ധി​വ​രെ​യെ​ങ്കി​ലും ആ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ന്ന ആ​ത്മ​സം​തൃ​പ്തി​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​ജ​ന​കീ​യ ഡോ​ക്ട​ർ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. നാ​ട്ടി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സാ​ന​ന്ത​ര ജീ​വി​തം മം​ഗ​ലാ​പു​ര​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ സേ​വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും, മ​റ്റ് ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും തു​ട​രാ​നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഡോ. ​പി.​കെ. റ​ഷീ​ദു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 0091 94970 43625 എ​ന്ന ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    News Summary - Popular doctor PK Rasheed bids farewell to Jeddah after two decades of compassion
