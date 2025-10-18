Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 7:22 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 7:22 AM IST

    സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്‍റെ പ​തി​ന​ഞ്ചാ​ണ്ടു​ക​ള്‍ പാ​പ്പ വാ​ര്‍ഷി​കാ​ഘോ​ഷം

    സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്‍റെ പ​തി​ന​ഞ്ചാ​ണ്ടു​ക​ള്‍ പാ​പ്പ വാ​ര്‍ഷി​കാ​ഘോ​ഷം
    റി​യാ​ദി​ൽ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ഏ​രി​യ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (പാ​പ്പ) 15ാമ​ത് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്‌: പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ഏ​രി​യ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (പാ​പ്പ) 15-മ​ത് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം 'പാ​പ്പ ഫെ​സ്റ്റ് 2025' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സു​ലൈ അ​ൽ സ​ദ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ന്നു. വി​വി​ധ ക​ലാ, കാ​യി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ൽ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സീ​നി​യ​ർ അ​ഡ്വൈ​സ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം സു​ബ്ഹാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പാ​പ്പ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ് പൂ​പ്പ​ലം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ കു​റു​വ, സി​ദ്ധീ​ഖ് ക​ല്ലു​പ​റ​മ്പ​ൻ, റ​ഹ്മാ​ൻ മു​ന​മ്പ​ത്ത്, ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, ടി.​സി.​ഇ റ​ഫീ​ഖ്, ഫി​റോ​സ് നെ​ൻ​മി​നി, ബ​ഷീ​ർ ചേ​ലാ​മ്പ്ര, ഫൈ​സ​ൽ, പ്രോ​ഗ്രാം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ഷി​ക്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​ഖി​ൽ, അ​ൻ​വ​ർ വേ​ങ്ങൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഫു​ട്ബാ​ൾ ഷൂ​ട്ട്‌​ഔ​ട്ട്‌, വ​ടം​വ​ലി, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഇ​ശ​ൽ നൈ​റ്റ്‌ തു​ട​ങ്ങി​യ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി പാ​പ്പ ഫെ​സ്റ്റ് ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യി. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​സ്‌​ക​ർ കാ​ട്ടു​ങ്ങ​ൽ, സ​ക്കീ​ർ ദാ​ന​ത്ത്, ഹാ​റൂ​ൺ റ​ഷീ​ദ്, ശി​ഹാ​ബ് മ​ണ്ണാ​ർ​മ​ല, സി.​ഡി മു​ജീ​ബ്, സ​ജേ​ഷ്, ഫി​ർ​ദൗ​സ്, സൈ​ദാ​ലി​ക്കു​ട്ടി, മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ലി നെ​ച്ചി​യി​ൽ, നാ​സ​ർ മം​ഗ​ല​ത്ത്, ഹം​സ ക​ട്ടു​പ്പാ​റ, ജു​നൈ​സ്, ഷം​സു, ബ​ഷീ​ർ ക​ട്ടു​പ്പാ​റ, ഫി​റോ​സ് പാ​താ​രി, മു​ജീ​ബ് കൊ​യി​സ​ൻ, അ​സ്‌​ക​ർ അ​ലി, മെ​യ്തു ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട്, നൗ​ഫ​ൽ ചെ​റു​ക​ര, ഹു​സൈ​ൻ ഏ​ലം​കു​ളം, അ​ഫ്സ​ൽ, ഷാ​ഹു​ൽ വേ​ങ്ങൂ​ർ, ഷ​ബീ​ർ ക​ള​ത്തി​ൽ, ബ​ക്ക​ർ ഷാ, ​നൂ​ർ മ​ഠ​ത്തി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​ശി ക​ട്ടു​പ്പാ​റ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഉ​നൈ​സ് കാ​പ്പ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്രോ​ഗ്രാ​മി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബോ​യ്സ് കി​ഴാ​റ്റൂ​ർ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി, പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ട്‌​ഔ​ട്ട്‌ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഫാ​സ്ക് ക​ട്ടു​പ്പാ​റ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ​യി​ലെ വി​വി​ധ പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsSaudi Newsgulf news malayalam
