Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightപൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 10:23 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 10:23 AM IST

    പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ പ​ള്ളി​മു​ക്ക് മ​ഹ​ല്ല് പ്ര​വാ​സി സം​ഗ​മം ‘സ്നേ​ഹ​സ​ദ​സ്സ്’

    text_fields
    bookmark_border
    പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ പ​ള്ളി​മു​ക്ക് മ​ഹ​ല്ല് പ്ര​വാ​സി സം​ഗ​മം ‘സ്നേ​ഹ​സ​ദ​സ്സ്’
    cancel
    camera_alt

    സൗ​ദി പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ പ​ള്ളി​മു​ക്ക് മ​ഹ​ല്ല് പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്നേ​ഹ​സ​ദ​സ്സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ പ​ള്ളി​മു​ക്ക് മ​ഹ​ല്ല് പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വാ​ദി മു​റൈ​ഖി​ലെ റി​വേ​ര വി​ല്ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘സ്നേ​ഹ​സ​ദ​സ്സ്’ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ സൗ​ഹൃ​ദം പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ദി​യാ​യി.

    മു​നീ​ർ കൊ​ട​ക്കാ​ട​ൻ സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​മീ​ർ അ​ലി ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ​ള്ളി​മു​ക്ക് മ​ഹ​ല്ലി​​ന്റെ​യും പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഭാ​വി​യി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ ക​ർ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് കെ.​വി. സ​ലാ​ഹ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. മു​ഹ്സി​ൻ സ​ഖാ​ഫി അ​ഞ്ച​ച്ച​വ​ടി ആ​ത്മീ​യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    പ്ര​ശ​സ്ത ലൈ​ഫ് കോ​ച്ച് ഷാ​ഫി തു​വ്വൂ​ർ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ളെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും പോ​സി​റ്റീ​വ് ചി​ന്താ​ഗ​തി വ​ള​ർ​ത്തേ​ണ്ട​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹം സം​സാ​രി​ച്ചു. ‘ന​ഷീ​ദ്’ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഷ​ഹ​ബാ​സ് അ​ബ്​​ദു​റ​സാ​ഖ്, അ​ക്ബ​ർ, ഷ​രീ​ഫ​ലി, അ​നീ​സ്, ഇ​ല്യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മി​ഴി​വേ​കി. സാ​ബി​ത് പ​റ​മ്പ​ൻ, ഇ​ല്യാ​സ് മോ​ഴി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    ജാ​ഫ​ർ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. ആ​ഷി​ഖ് വി​ള​ക്കി​ണി സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​മീ​ർ മോ​ഴി​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. റ​ഫീ​ഖ് കു​ഞ്ഞ​മ​ണി, അ​ൻ​വ​ർ, ഇ​ഹ്‌​സാ​ൻ, അ​ജ്മ​ൽ, സീ​ഷാ​ൻ അ​ലി, സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ, അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രീം കി​ണ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PookotturMala Mahal Pravasi Sangam
    News Summary - Pookottur Pallimukku Mahal Pravasi Sangam ‘Friendship Meeting’
    Similar News
    Next Story
    X