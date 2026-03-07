Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    date_range 7 March 2026 9:08 AM IST
    date_range 7 March 2026 9:08 AM IST

    പൊ​ന്നാ​നി ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വേ​ൾ​ഡ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഇ​ഫ്താ​ർ

    പൊ​ന്നാ​നി ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വേ​ൾ​ഡ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഇ​ഫ്താ​ർ
    പൊ​ന്നാ​നി ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വേ​ൾ​ഡ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം

    ദ​മ്മാം: പൊ​ന്നാ​നി ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വേ​ൾ​ഡ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യൂ.​എ​ഫ്) ദ​മ്മാം ചാ​പ്റ്റ​ർ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ​ഊ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ യാ​മി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ലിം അ​ൽ യാ​മി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ അ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    ഷാ​ജി മ​തി​ല​കം, ദ​മ്മാം ഇ​ന്ത്യ ഫു​ട്ബോ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ഫീ​ർ മ​ണ​ലോ​ടി, മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ മാ​ലി​ക് മ​ക്ബൂ​ൽ, ഡോ. ​സി​ന്ധു ബി​നു, ഷ​നീ​ബ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ഷാ​ജു അ​ഞ്ചേ​രി, ഷ​ഹീ​ർ മ​ജ്‌​ദ​ൽ, നൗ​ഷാ​ദ് ഏ​ഴ​ര, ബ​ഷീ​ർ ബു​ഖാ​രി, പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യൂ.​എ​ഫ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്റ​ഫ് നൈ​ത​ല്ലൂ​ർ, സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ബി​ജു ദേ​വ​സി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    വ​നി​ത ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സാ​ജി​ത ഫ​ഹ​ദ്, ര​കീ​ബ നൗ​ഫ​ൽ, ആ​ഷ്ന അ​മീ​ർ, അ​ർ​ഷി​ന ഖ​ലീ​ൽ, മേ​ഘ ദീ​പ​ക്, ജെ​സ്സി ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, സാ​ദി​യ ഫാ​സി​ൽ, മു​ഹ്സി​ന ന​ഹാ​സ്, സ​ബി​ത ഉ​മ്മ​ർ, ന​ഫീ​സ ഉ​മ്മ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ത​ന​ത് വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ ഇ​ഫ്താ​ർ വി​രു​ന്ന് രു​ചി​ക​ര​മാ​യി.

    ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ശ​ഫാ​യ​ത്ത്, ന​ഹാ​സ്, ആ​സി​ഫ്, ഫ​സ്ന ആ​സി​ഫ്, ജ​സീ​ന റി​യാ​സ്, സാ​ലി, നൗ​ഫ​ൽ, ഫൈ​സ​ൽ ആ​ർ.​വി., സ​ലീം ഗ്ലോ​ബ്, ദീ​പ​ക്, ഷ​മീ​ർ, ഖ​ലീ​ൽ, ഫ​ഹ​ദ് ബി​ൻ ഖാ​ലി​ദ്, ഉ​മ​ർ ഖോ​ബാ​ർ, ഉ​മ​ർ കൊ​ള​ക്കാ​ട്ട്, ഇ​ക്ബാ​ൽ വെ​ളി​യം​കോ​ട്, ക​ഫീ​ൽ, നൗ​ഷാ​ദ്, സൈ​ഫ​ർ, ഹാ​രി​സ്, സി​റാ​ജ്, ഫാ​സി​ൽ, ര​ജീ​ഷ്, അ​മീ​ർ, നി​യാ​സ്, സു​ഹൈ​ൽ, അ​ബ്​​ദു​റ​ഹീം, ഷ​മീ​ർ കൊ​ല്ലം​കോ​ട്, ഷാ​രു, അ​ജ്മ​ൽ, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഷാ​ഫി, ബ​ഷീ​ർ, നി​ഷാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

