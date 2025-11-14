Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    14 Nov 2025 10:42 AM IST
    Updated On
    14 Nov 2025 10:42 AM IST

    വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ വ​ടി​ക​ൾ കെ​ട്ടു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്

    വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ വ​ടി​ക​ൾ കെ​ട്ടു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    മ​സ്ക​ത്ത്: കൊ​ടി​ക​ളും അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും കെ​ട്ടു​ന്ന​തി​നാ​യി വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ വ​ടി​ക​ൾ കെ​ട്ടി​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​​രെ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. സു​ര​ക്ഷാ​കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം. ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ​ല​രും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​മി​ത അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ക്കു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്.

    ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നേ​ര​ത്തേ​യും റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. സ്റ്റി​ക്ക​റു​ക​ൾ വി​ൻ​ഡ്‌​ഷീ​ൽ​ഡി​ലോ സൈ​ഡ് വി​ൻ​ഡോ​ക​ളി​ലോ ഒ​ട്ടി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നും പി​ന്നി​ലെ വി​ൻ​ഡോ​യി​ൽ മാ​ത്ര​മേ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കൂ എ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് നി​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ പി​ന്നി​ലെ വി​ൻ​ഡോ​യി​ൽ സ്റ്റി​ക്ക​ർ ഒ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​തും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​യാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഇ​ത് ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ കാ​ഴ്ച ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടാ​ത്ത​വി​ധം മാ​ത്ര​മേ ആ​യി​രി​ക്കാ​വൂ. എ​ഞ്ചി​ൻ ക​വ​റി​ൽ കെ​ട്ടി​യി​ടു​ന്ന തു​ണി​ത്ത​ര അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ അ​ന്തഃ​സ​ത്ത പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഉ​ചി​ത​മാ​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് സ്റ്റി​ക്ക​റു​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    ഒ​മാ​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചി​ഹ്നം വാ​ഹ​ന അ​ല​ങ്കാ​ര​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സു​ര​ക്ഷ​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​യോ​ഗി​ക്കാ​നും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നും ന​വം​ബ​ർ 30 വ​രെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​നു​മ​തി ​റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ന​വം​ബ​ർ 20നാ​ണ് ദേ​ശീ​യ​ദി​നം. ന​വം​ബ​ർ 26, 27 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ അ​വ​ധി.

