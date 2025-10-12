Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 6:53 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 6:53 AM IST

    ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് അ​ക്ര​മം; ഗൾഫ് മേഖലയിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം

    ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് അ​ക്ര​മം; ഗൾഫ് മേഖലയിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം
    ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ ആശുപത്രിയിൽ

    ഒ.ഐ.സി.സി ദ​മ്മാം പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു

    ദ​മ്മാം: പേ​രാ​മ്പ്ര സി.​കെ.​ജി കോ​ളേ​ജി​ല്‍ യു.​ഡി.​എ​സ്.​എ​ഫ് വി​ജ​യി​ച്ച​തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി യെ ​ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ച്ച പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ ഒ. ​ഐ. സി. ​സി ദ​മ്മാം ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വ​ട​ക​ര​യി​ൽ സി.​പി.​എം ബിം​ബ​ത്തെ മൃ​ഗീ​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച​ത് മു​ത​ൽ, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി നേ​രി​ടാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത് കേ​ര​ളം കാ​ണു​ന്ന​താ​ണ്. അ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ആ​ക്ര​മ​ണം. സി.​പി.​എം നി​ർ​ദേ​ശം അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് ആ ​പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സ​ജീ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​ൻ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​ന്റെ ത​ല​യി​ലും മു​ഖ​ത്തും ക്രൂ​ര​മാ​യി പ്ര​ഹ​രി​ച്ച​ത്. മൂ​ക്കി​ന് പൊ​ട്ട​ലു​ണ്ടാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​ടി​യ​ന്തി​ര ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യ്ക്കും വി​ധേ​യ​നാ​ക്കി.

    എ​ന്നാ​ൽ ഷാ​ഫി​യെ പൊ​ലീ​സ് ത​ല്ലി​യ​ത​ല്ലെ​ന്നും ഇ​തെ​ല്ലാം ഷോ ​മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും ചി​ല സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ വ​സ്തു​താ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ല​ജ്ജാ​ക​ര​മാ​ണ്. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യി ഷാ​ഫി ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് നാ​ട​ക​മാ​ണെ​ന്നും മ​റ്റു​മു​ള​ള ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. എ​ന്നാ​ൽ അ​വ ശ​രി​യ​ല്ലെ​ന്നു വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. എ​ന്നി​ട്ടും മോ​ശ​മാ​യ അ​ധി​ക്ഷേ​പ​മാ​ണ് ക​ട​ന്ന​ൽ​കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​ത്.

    അ​യ്യ​പ്പ​ന്റെ സ്വ​ർ​ണ്ണം കൊ​ള്ള​യ​ടി​ച്ച​ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും, ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​ന്ന​തും മ​റ​ക്കാ​നാ​ണ് വി​ജ​യ​ന്റെ തീ​രു​മാ​ന​പ്ര​കാ​രം പൊ​ലീ​സും പാ​ർ​ട്ടി​ക്കാ​രും ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​നെ ക്രൂ​ര​മാ​യി ആ​ക്ര​മി​ച്ച് ചോ​ര വീ​ഴ്ത്തി​യ​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ജ​ന​കീ​യ​നാ​യ നേ​താ​വി​നെ കൊ​ല്ലാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച കൊ​ല​യാ​ളി സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ കേ​ര​ളം മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല, ഈ​സ്റ്റേ​ൺ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ.​കെ സ​ലിം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ഹാ​ബ് കാ​യം​കു​ളം, ട്ര​ഷ​റ​ർ പ്ര​മോ​ദ് പൂ​പ്പാ​ല എ​ന്നി​വ​ർ പ​ത്ര​കു​റി​പ്പി​ലു​ടെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​ക്ര​മം ആ​സൂ​ത്രി​തം: ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി

    ജി​ദ്ദ: കെ.​പി.​സി.​സി വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​ക്കെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ ക്രൂ​ര​മാ​യ അ​ക്ര​മം ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​ണെ​ന്നും ശ​ക്‌​ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വും നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യ പൊ​ലീ​സു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ നി​ല​ക്ക് നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ഒ.​ഐ.​സി.​സി വെ​സ്റ്റേ​ൻ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​ന്റെ ജ​ന​സ​മ്മി​തി​യി​ൽ അ​സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യു​ള്ള സി.​പി.​എം നി​ര​ന്ത​രം ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ചൊ​രി​ഞ്ഞി​ട്ടും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജ​ന​സ​മ്മ​തി​യും സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യും നാ​ൾ​ക്കു​നാ​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. രാ​ജാ​വി​നേ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യ രാ​ജ​ഭ​ക്തി കാ​ണി​ക്കു​ന്ന പൊ​ലീ​സ് എ​ല്ലാ സീ​മ​ക​ളും ലം​ഘി​ച്ച് ഗു​ണ്ട​ക​ളെ​പ്പോ​ലെ പെ​രു​മാ​റു​ന്ന​തി​നു പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട് അ​പ​ല​പ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്നും ഒ.​ഐ.​സി.​സി വെ​സ്റ്റേ​ൻ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു

    ജി​ദ്ദ: പേ​രാ​മ്പ്ര​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ലാ​ത്തി​ചാ​ർ​ജി​ൽ വ​ട​ക​ര എം.​പി യും ​പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​നെ വ​ള​ഞ്ഞി​ട്ട​ടി​ച്ച പൊ​ലീ​സ് ക്രൂ​ര​ത​ക്കെ​തി​രെ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഒ.​ഐ.​സി.​സി പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​ധി​ഷേ​ധി​ച്ചു. വ​ട​ക​ര എം.​പി ആ​യ​ത് മു​ത​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ക​ണ്ണി​ലെ ക​ര​ടാ​യ ഷാ​ഫി​യെ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വേ​ണ്ടി പൊ​ലീ​സ് ഒ​ത്താ​ശ​യോ​ടെ ലാ​ത്തി കൊ​ണ്ട​ടി​ച്ച് മൂ​ക്കും ത​ല​യും പൊ​ട്ടി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ അ​ഡ്മി​റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യും സ​ർ​ജ​റി ന​ട​ക്കു​ക​യു​മു​ണ്ടാ​യി.

    എ​ന്നി​ട്ടും ലാ​ത്തി കൊ​ണ്ട​ടി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന പ്ര​സ്താ​വ​ന റൂ​റ​ൽ എ​സ്.​പി ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും വ്യ​ക്ത​മാ​യ വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പു​റ​ത്ത് വ​ന്ന​ത്. ഷാ​ഫി​ക്ക് പു​റ​മെ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും അ​ക്ര​മ​ത്തി​നി​ര​യാ​യി. ശ​ബ​രി​മ​ല വി​ഷ​യം മ​റ​ച്ചു വെ​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ സ​ർ​ക്കാ​രും, പി​ണ​റാ​യി​യു​ടെ പൊ​ലീ​സും കൂ​ടി ഷാ​ഫി​യെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ ന​ട​ക്കു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ധി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്ന് എ​ക്‌​സി​ക്യു​ട്ടി​വ് യോ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ ഖ​സിം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി

    ബു​റൈ​ദ: ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​ക്കും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും നേ​രെ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ ക്രൂ​ര​മാ​യ ന​ര​നാ​യാ​ട്ടി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ- ഖ​സിം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ ന​ര​നാ​യാ​ട്ടി​ൽ ഗു​രു​ത​മാ​യ പ​രി​ക്കു​ക​ളോ​ടെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ർ​ജ​റി​ക്ക്‌ വി​ധേ​യ​നാ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സ്വ​ർ​ണ്ണ​ക്കൊ​ള്ള മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​നും ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ തി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​നു​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ചു​മ​ത​ല കൂ​ടി​യു​ള്ള പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ, ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ ഗു​ണ്ട​ക​ളെ​യും പൊ​ലീ​സി​നെ​യും അ​ഴി​ച്ചു വി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് എ​ന്നും യോ​ഗം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​ക്കും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കു​മെ​തി​യ​രെ​യു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ ഖ​സിം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മ​റ്റി ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    പ്ര​തി​ഷേ​ധ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ തി​രൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​ക്കീ​ർ പ​ത്ത​റ, സം​ഘ​ട​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​മോ​ദ് കു​ര്യ​ൻ കോ​ട്ട​യം, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹി​മാ​ൻ കാ​പ്പാ​ട്, റ​ഹീം ക​ണ്ണൂ​ർ, അ​മീ​സ് സ്വ​ലാ​ഹി, എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി ​പി എം ​അ​ശ്റ​ഫ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷി​യാ​സ് ക​ണി​യാ​പു​രം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി

    ജി​ദ്ദ: പേ​രാ​മ്പ്ര​യി​ൽ ന​ട​ന്ന തി​ക​ച്ചും സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ സ​മ​ര​ത്തി​ന് നേ​രെ ന​ര​നാ​യാ​ട്ട് ന​ട​ത്തി ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​യെ മൃ​ഗീ​യ​മാ​യി ആ​ക്ര​മി​ച്ച പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് അ​പ​മാ​ന​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും, ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രെ​യും ജ​ന​കീ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും പൊ​ലീ​സി​നെ ക​യ​റൂ​രി​വി​ടു​ന്ന സി.​പി.​എം തീ​ക്കൊ​ള്ളി കൊ​ണ്ട് ത​ല ചൊ​റി​യു​ക​യാ​ണെ​ന്നും, അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നും ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ നേ​രി​ടാ​ൻ ഭ​യ​ക്കു​ന്ന സി.​പി.​എ​മ്മും ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യും പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും, യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ​യും യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും ഭീ​ഷ​ണി കൊ​ണ്ടും ആ​ക്ര​മ​ണം കൊ​ണ്ടും നേ​രി​ടാ​നാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യെ​ങ്കി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യ ജ​ന​വി​കാ​രം ഉ​യ​ർ​ന്നു വ​രു​മെ​ന്നും, അ​ത് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ അ​ന്ത്യം കു​റി​ക്കു​മെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    പേ​രാ​മ്പ്ര​യി​ലേ​ത് പൊ​ലീ​സ് ന​ര​നാ​യാ​ട്ട് ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ്

    റി​യാ​ദ്: പേ​രാ​മ്പ്ര​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന് നേ​രെ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ ക്രൂ​ര​മാ​യ ന​ര​നാ​യാ​ട്ടി​ൽ വ​ട​ക​ര എം.​പി ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ, ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​പ്ര​വീ​ൺ​കു​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ​തി​നെ​തി​രെ ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ ആ​ജ്ഞാ​വ​ർ​ത്തി​ക​ളാ​യി നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളാ​യ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​രെ​യും നേ​രെ മാ​ര​ക​മാ​യ അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ അ​ഴി​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്ക് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ മ​റ​ക്ക​രു​തെ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം അ​ധി​കാ​ര​മ​ർ​ദ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കം നീ​ളി​ല്ലെ​ന്നും ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വാ​ർ​ത്താ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​യ്യ​ട​ക്കി​യ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ക്രൂ​ര​ത കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ക​റു​ത്ത അ​ദ്ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണെ​ന്ന് ക​മ്മി​റ്റി വി​ല​യി​രു​ത്തി. വി​വാ​ദ​മാ​യ ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ്ണ​മോ​ഷ​ണ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ തി​രി​ക്കാ​നും പി​ണ​റാ​യി ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ത്ത​രം രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​ക തീ​ർ​ക്ക​ലു​ക​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​മ്മി​റ്റി ആ​രോ​പി​ച്ചു. ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ളോ​ടും പൊ​ലീ​സ് കാ​ണി​ച്ച ഈ ​ക്രൂ​ര​ത ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വി​നും എ​തി​രാ​യ​താ​ണെ​ന്ന് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ ജ​ന​വി​രു​ദ്ധ സ​മീ​പ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ വി​ദേ​ശ​ത്തും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മ​ന​സ്സു​ള്ള​വ​ർ ഒ​രു​മി​ച്ച് ഉ​യ​ർ​ന്ന ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട സ​മ​യ​മാ​ണി​തെ​ന്നും ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

