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    റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ചാ​ന​ലി​ലെ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി; മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള താ​ക്കീ​ത്: കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി

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    റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ചാ​ന​ലി​ലെ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി; മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള താ​ക്കീ​ത്: കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി
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    റി​യാ​ദ്​: അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​െൻറ പേ​രി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ചാ​ന​ലി​െൻറ ന്യൂ​സ് ഡെ​സ്കി​ൽ ക​യ​റി സം​പ്രേ​ഷ​ണം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള താ​ക്കീ​താ​ണെ​ന്നും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം നേ​രി​ടു​ന്ന വ​ലി​യ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്നും കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി നാ​ല് മാ​സം തി​ക​യും മു​മ്പ് ജ​ന​ദ്രോ​ഹ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ, തെ​റ്റു​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ വാ​യ മൂ​ടി​ക്കെ​ട്ടാ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് കേ​ളി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ പേ​രി​ൽ എ​ഡി​റ്റ​റു​ടെ ക​സേ​ര​യി​ലി​രു​ന്ന് ന്യൂ​സ് ഡെ​സ്കി​െൻറ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് കേ​ട്ടു​കേ​ൾ​വി​യി​ല്ലാ​ത്ത അ​മി​താ​ധി​കാ​ര​പ്ര​യോ​ഗ​മാ​ണ്. സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് സ്തു​തി​പാ​ടു​ന്ന ആ​ജ്ഞാ​നു​വ​ർ​ത്തി​ക​ളാ​യി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ മാ​റ്റാ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​തെ ന്യൂ​സ് ഡെ​സ്കി​ൽ ക​യ​റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മ​ര്യാ​ദ​ക​ൾ​ക്ക് നി​ര​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ്.

    അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ചാ​ന​ൽ പൂ​ട്ടി​ക്കു​മെ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫി​െൻറ പ്ര​മു​ഖ നേ​താ​വ് നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ​മ​യ​ത്ത് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. വാ​ർ​ത്താ കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യി​ച്ചും പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തും വാ​ർ​ത്ത​യു​ടെ ഉ​റ​വി​ടം തേ​ടാ​ൻ അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ടും വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​രോ​ഷം ആ​ളി​ക്ക​ത്തി​ക്കു​ക​യേ​യു​ള്ളൂ. മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​ക്കെ​തി​രാ​യ സ്ത്രീ​പീ​ഡ​ന​ക്കേ​സ് വാ​ർ​ത്ത ന​ൽ​കി​യ​തി​ന് ചാ​ന​ൽ ഓ​ഫീ​സി​ൽ ക​രി​ഓ​യി​ൽ ഒ​ഴി​ച്ച സം​ഭ​വ​വും മു​ൻ​പു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ സൃ​ഷ്​​ടി​ച്ച് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​രി​െൻറ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ കേ​ളി ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    മാ​ധ്യ​മ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും അ​ഭി​പ്രാ​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സ​മൂ​ഹം ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ളി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

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    News Summary - Police action on Reporter channel Keli Kalasamskarik Vedi
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