Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 2:10 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 2:10 PM IST

    കവിത സമാഹാരം പ്രകാശനം ചെയ്തു

    കവിത സമാഹാരം പ്രകാശനം ചെയ്തു
    നാ​സ​ർ നാ​ഷ്കോ​യു​ടെ ക​വി​താ സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​യ ‘എ​െൻറ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ക​വി​ത​ക​ൾ’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്​​ത​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്​: സൗ​ദി​യി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം പ്ര​വാ​സി​യും സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്​​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ നാ​സ​ർ നാ​ഷ്കോ​യു​ടെ ക​വി​ത സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​യ ‘എ​െൻറ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ക​വി​ത​ക​ൾ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്​​തു.

    ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​​ട്ര പു​സ്​​ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ജി​ത അ​നീ​ഷ് പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി അ​ബ്​​ദി​യ ഷ​ഫീ​ന പു​സ്​​ത​കം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ബ​ഷീ​ർ തി​ക്കോ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ്ഥി​തി പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ഉ​ട​മ വി.​ടി. കു​രീ​പ്പു​ഴ പു​സ്ത​ക പ​രി​ച​യം ന​ട​ത്തി. സി​നി​മ താ​രം ദേ​വി​ക അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി ഹ​ണി ഭാ​സ്ക​ർ, കൈ​ര​ളി ടി.​വി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ടി.​ആ​ർ. അ​ജ​യ​ൻ, എം-80 ​മൂ​സ ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ സീ​രി​യ​ൽ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ഷാ​ജി, ഗീ​ത മേ​നോ​ൻ, സി​നി​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ഇ​ക്ബാ​ൽ, അ​ഷ്റ​ഫ് ക​ച്ചേ​രി, ഹ​രി​തം പ​ബ്ലി​ഷേ​ഴ്സ് സ്ഥാ​പ​ക​ൻ പ്ര​താ​പ​ൻ താ​യാ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    26 ക​വി​ത​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പു​സ്​​ത​കം ഹ​രി​തം ബു​ക്സ് ആ​ണ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    News Summary - Poetry collection released
