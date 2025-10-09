Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 9:48 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 9:48 AM IST

    ക​വി​ത സ​മാ​ഹാ​രം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    ക​വി​ത സ​മാ​ഹാ​രം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: മാ​ത്തു​ക്കു​ട്ടി പ​ള്ളി​പ്പാ​ടി​ന്റെ ആ​ദ്യ ക​വി​ത സ​മാ​ഹാ​രം ‘അ​ക​ക്കാ​മ്പു​ക​ൾ' പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ശ്രീ ​നാ​രാ​യ​ണ ഓ​പ​ൺ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി പ്ര​ഫ​സ​ർ ഡോ. ​നൗ​ഫ​ൽ, ക​വ​യി​ത്രി സോ​ഫി​യ ഷാ​ജ​ഹാ​ന് ആ​ദ്യ പ്ര​തി കൈ​മാ​റി​യാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​ത്. ബ​ദ​ർ അ​ൽ റാ​ബി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ന​വോ​ദ​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ക​മ്മ​റ്റി​യം​ഗ​വു​മാ​യ പ്ര​ദീ​പ്‌ കൊ​ട്ടി​യം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ പു​സ്ത​ക​പ​രി​ച​യം ന​ട​ത്തി.

    ഡോ. ​നൗ​ഫ​ലി​നെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ദ​മ്മാം ന​വോ​ദ​യ കേ​ന്ദ്ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത് വ​ട​ക​ര, ന​വ​യു​ഗം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി കേ​ന്ദ്ര എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ബി​ജു വ​ർ​ക്കി, ക​നി​വ് സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഷാ​ജി പ​ത്തി​ച്ചി​റ, സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ലീ​ന ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സ​വ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബൈ​ജു കു​ട്ട​നാ​ട്, ഡ്രീം ​ക്യാ​ച്ചേ​ഴ്സ് പ്ര​തി​നി​ധി സി​യാ​ദ്, എ​ഴു​ത്തു​കാ​രാ​യ ല​തി​ക അ​ങ്ങേ​പ്പാ​ട്ട്, സീ​ന​ത്ത് സാ​ജി​ദ്, സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഇ​ക്ബാ​ൽ വെ​ളി​യം​കോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം മാ​ത്തു​ക്കു​ട്ടി പ​ള്ളി​പ്പാ​ടി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. അ​ഡ്വ. ആ​ർ.​ഷ​ഹ്‌​ന സ്വാ​ഗ​ത​വും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ഷ​നീ​ബ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​സി​ന്ധു ബി​നു അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

