Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 2:00 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 2:00 PM IST

    കവിതാ സമാഹാര പ്രകാശനം

    കവിതാ സമാഹാര പ്രകാശനം
    ല​സീ​ന നൗ​ഷാ​ദി​ന്റെ ക​വി​ത​സ​മാ​ഹാ​രം മാ​വൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സി. ​മു​നീ​റ​ത്ത് ടീ​ച്ച​ർ മാ​ധ്യ​മം സീ​നി​യ​ർ സ​ബ് എ​ഡി​റ്റ​ർ ടി.​എം. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: പ്ര​വാ​സി​യും മാ​വൂ​ർ പാ​റ​മ്മ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​യു​മാ​യ ല​സീ​ന നൗ​ഷാ​ദ് ര​ചി​ച്ച ക​വി​ത​സ​മാ​ഹാ​രം ‘ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. മാ​വൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സി. ​മു​നീ​റ​ത്ത് ടീ​ച്ച​ർ മാ​ധ്യ​മം സീ​നി​യ​ർ സ​ബ് എ​ഡി​റ്റ​ർ ടി.​എം. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റി​ന് ആ​ദ്യ പ്ര​തി ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ബു​ക്ക് എ​ൻ പ്രി​ൻ​റ്​ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ക​വി​ത സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തി​ൽ ജീ​വി​ത ഗ​ന്ധി​യാ​യ 42 ക​വി​ത​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. മാ​വൂ​ർ പ്ര​സ് ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ പി.​സി. അ​ന​സ് കു​റ്റി​ക്ക​ട​വ്, ഫൗ​സി​യ സ​ലാം എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും നി​രൂ​പ​ക​നു​മാ​യ പി.​ടി. കു​ഞ്ഞാ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ബു​ക്ക് എ​ൻ പ്രി​ൻ​റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ് കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഗ്ര​ന്ഥ ര​ച​യി​താ​വ് ല​സീ​ന നൗ​ഷാ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ബ്​​ദു​ള്ള​ക്കു​ട്ടി ചെ​റൂ​പ്പ, പി. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ്, പി.​കെ. അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ പാ​റ​മ്മ​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ച​ക്കി​ക്കാ​വി​ൽ, പി.​കെ. സൈ​ന​ബ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

