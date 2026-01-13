കവിതാ സമാഹാര പ്രകാശനം

കവിതാ സമാഹാര പ്രകാശനംtext_fields
ദമ്മാം: പ്രവാസിയും മാവൂർ പാറമ്മൽ സ്വദേശിയുമായ ലസീന നൗഷാദ് രചിച്ച കവിതസമാഹാരം ‘ഫ്ലോട്ടില്ല’ പ്രകാശനം ചെയ്തു. മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ് സി. മുനീറത്ത് ടീച്ചർ മാധ്യമം സീനിയർ സബ് എഡിറ്റർ ടി.എം. അബൂബക്കറിന് ആദ്യ പ്രതി നൽകി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു.
ബുക്ക് എൻ പ്രിൻറ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കവിത സമാഹാരത്തിൽ ജീവിത ഗന്ധിയായ 42 കവിതകളാണുള്ളത്. മാവൂർ പ്രസ് ഫോറത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെംബർമാരായ പി.സി. അനസ് കുറ്റിക്കടവ്, ഫൗസിയ സലാം എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. എഴുത്തുകാരനും നിരൂപകനുമായ പി.ടി. കുഞ്ഞാലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബുക്ക് എൻ പ്രിൻറ് ഡയറക്ടർ സിദ്ദീഖ് കുറ്റിക്കാട്ടൂർ സ്വാഗതവും ഗ്രന്ഥ രചയിതാവ് ലസീന നൗഷാദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ചെറൂപ്പ, പി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്, പി.കെ. അബ്ദുറഹ്മാൻ പാറമ്മൽ, മുഹമ്മദ് ചക്കിക്കാവിൽ, പി.കെ. സൈനബ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.
