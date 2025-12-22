Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightപി.​എം.​എ​ഫ്​...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 8:44 AM IST

    പി.​എം.​എ​ഫ്​ പു​തു​വ​ർ​ഷ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    പി.​എം.​എ​ഫ്​ പു​തു​വ​ർ​ഷ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ പു​തു​വ​ർ​ഷ ക​ല​ണ്ട​ർ

    പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്​​ത​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഒ.​എ​ഫ്.​എ​ൽ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക്​​സി​െൻറ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന 2026-ലെ ​പു​തു​വ​ർ​ഷ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ഒ.​എ​ഫ്.​എ​ൽ ഓ​ഫീ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റ​ഫീ​ഖ് വെ​ട്ടി​യാ​ർ പി.​എം.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സു​രേ​ഷ് ശ​ങ്ക​റി​ന്​ ക​ല​ണ്ട​ർ കൈ​മാ​റി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പി.​എം.​എ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ബ​ഷീ​ർ കോ​ട്ട​യം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​സ​ൽ മ​ഠ​ത്തി​പ​റ​മ്പി​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ നി​സാം കാ​യം​കു​ളം, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ യാ​സി​ർ അ​ലി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്യാം ​വി​ള​ക്കു​പാ​റ, ബി​നു കെ. ​തോ​മ​സ്, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ചാ​വ​ക്കാ​ട്, രാ​ധ​ൻ പാ​ല​ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pmfSaudi ArabiaNew Year calendar
    News Summary - PMF New Year Calendar released
    Similar News
    Next Story
    X