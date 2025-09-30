പി.എം.എഫ് ദേശീയദിന-ഓണാഘോഷംtext_fields
റിയാദ്: ജീവകാരുണ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ സജീവസാന്നിധ്യമായ പ്രവാസി മലയാളി ഫൗണ്ടേഷൻ റിയാദ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച സൗദി ദേശീയ ദിനാഘോഷവും 'പി.എം.എഫ് പൊന്നോണ' ആഘോഷവും ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും കലാപരിപാടികളുടെ മികവുകൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായി. അൽ മദീന ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് അസീസിയയിൽ നടന്ന പരിപാടി പി.എം.എഫ് നാഷനൽ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. അബ്ദുൾ നാസർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് സലിം വാലില്ലാപ്പുഴ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പി.എം.എഫ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് യാസിർ അലി ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി.
സൗദിയുടെ 95ാമത് ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിന് മുതിർന്ന അംഗങ്ങളായ ജലീൽ ആലപ്പുഴ, തൊമ്മിച്ചൻ സ്രാമ്പിക്കൽ, വേണുഗോപാൽ കൊക്കോകോള എന്നിവർ ചേർന്ന് കേക്ക് മുറിച്ച് തുടക്കം കുറിച്ചു.
ഷരീഖ് തൈക്കണ്ടി, സുരേഷ് ശങ്കർ, ഷാജഹാൻ ചാവക്കാട്, ഷിബു ഉസ്മാൻ, ജോൺസൺ മാർക്കോസ്, ബിനോയ് കൊട്ടാരക്കര എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു.
ഭാരവാഹികളും കലാകാരന്മാരുമായ അൽത്താഫ് കാലിക്കറ്റ്, ജിബിൻ സമദ് കൊച്ചി, നസീർ തൈക്കണ്ടി, സിയാദ് വർക്കല, നാസർ മുക്കം എന്നിവർ നയിച്ച ഗാനമേളയും കലാപരിപാടികളും ചടങ്ങിന് മാറ്റ് കൂട്ടി.
തൊമ്മിച്ചൻ, ബിനു കെ. തോമസ് ടീമും സംഘടിപ്പിച്ച വഞ്ചിപ്പാട്ട് കാണികളുടെ ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. ഓണവും സൗദി ദേശീയദിനവും അടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി രാജീവ് നടത്തിയ ക്വിസ് മത്സരം കാണികൾക്ക് നിരവധി അറിവുകൾ സമ്മാനിച്ചു.
ഭാരവാഹികളായ റസ്സൽ മഠത്തിപ്പറമ്പിൽ, റഫീഖ് ഷറഫുദ്ധീൻ, ബഷീർ സാപ്റ്റ്കോ, ശ്യാം വിളക്കുപാറ, കെ.ജെ റഷീദ്, ബിജിത് കേശവൻ, മുഹമ്മദ് ഖാൻ, എ.കെ.ടി അലി, റഷീദ് കായംകുളം, നൗഷാദ് യാഖൂബ്, രാധാകൃഷ്ണൻ പാലത്ത്, സുരേന്ദ്ര ബാബു, സുറാബ് എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. പ്രോഗ്രാം കൺവീനറും അവതാരകനുമായ അലക്സ് കൊട്ടാരക്കര സ്വാഗതവും ട്രഷറർ നിസാം കായംകുളം നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
