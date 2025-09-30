Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 7:59 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 7:59 AM IST

    പി.​എം.​എ​ഫ് ദേ​ശീ​യ​ദി​ന-​ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    പി.​എം.​എ​ഫ് ദേ​ശീ​യ​ദി​ന-​ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ റി​യാ​ദി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​ന, ഓ​ണം

    ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ സ​ജീ​വ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും 'പി.​എം.​എ​ഫ് പൊ​ന്നോ​ണ' ആ​ഘോ​ഷ​വും ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ടും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ മി​ക​വു​കൊ​ണ്ടും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. അ​ൽ മ​ദീ​ന ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് അ​സീ​സി​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി പി.​എം.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൾ നാ​സ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലിം വാ​ലി​ല്ലാ​പ്പു​ഴ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പി.​എം.​എ​ഫ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് യാ​സി​ർ അ​ലി ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    സൗ​ദി​യു​ടെ 95ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജ​ലീ​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ, തൊ​മ്മി​ച്ച​ൻ സ്രാ​മ്പി​ക്ക​ൽ, വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ കൊ​ക്കോ​കോ​ള എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു.

    ഷ​രീ​ഖ് തൈ​ക്ക​ണ്ടി, സു​രേ​ഷ് ശ​ങ്ക​ർ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ചാ​വ​ക്കാ​ട്, ഷി​ബു ഉ​സ്മാ​ൻ, ജോ​ൺ​സ​ൺ മാ​ർ​ക്കോ​സ്, ബി​നോ​യ് കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​മാ​യ അ​ൽ​ത്താ​ഫ് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്, ജി​ബി​ൻ സ​മ​ദ് കൊ​ച്ചി, ന​സീ​ർ തൈ​ക്ക​ണ്ടി, സി​യാ​ദ് വ​ർ​ക്ക​ല, നാ​സ​ർ മു​ക്കം എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ച്ച ഗാ​ന​മേ​ള​യും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ന് മാ​റ്റ് കൂ​ട്ടി.

    തൊ​മ്മി​ച്ച​ൻ, ബി​നു കെ. ​തോ​മ​സ് ടീ​മും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ട് കാ​ണി​ക​ളു​ടെ ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി. ഓ​ണ​വും സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​വും അ​ട​ങ്ങി​യ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി രാ​ജീ​വ് ന​ട​ത്തി​യ ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ര​വ​ധി അ​റി​വു​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ റ​സ്സ​ൽ മ​ഠ​ത്തി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ, റ​ഫീ​ഖ് ഷ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ, ബ​ഷീ​ർ സാ​പ്റ്റ്കോ, ശ്യാം ​വി​ള​ക്കു​പാ​റ, കെ.​ജെ റ​ഷീ​ദ്, ബി​ജി​ത് കേ​ശ​വ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ൻ, എ.​കെ.​ടി അ​ലി, റ​ഷീ​ദ് കാ​യം​കു​ളം, നൗ​ഷാ​ദ് യാ​ഖൂ​ബ്, രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പാ​ല​ത്ത്, സു​രേ​ന്ദ്ര ബാ​ബു, സു​റാ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​റും അ​വ​താ​ര​ക​നു​മാ​യ അ​ല​ക്സ് കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ നി​സാം കാ​യം​കു​ളം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

