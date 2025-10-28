Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightപി.​എം. ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 6:50 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 6:50 AM IST

    പി.​എം. ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്- സി.​പി.​എം അ​ജ​ണ്ട

    text_fields
    bookmark_border
    madhyamam inbox
    cancel

    കേ​ന്ദ്രം ഭ​രി​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി​യെ ന​യി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​ന്റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യ​സ ന​യ​ത്തി​ന്റെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി കേ​ന്ദ്രം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് പി.​എം ശ്രീ (​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ്‌​കൂ​ൾ​സ് ഫോ​ർ റൈ​സി​ങ്​ ഇ​ന്ത്യ). ഇ​ത് തി​ക​ച്ചും സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ അ​ജ​ണ്ട​യാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഇ​ന്ന് കാ​ണു​ന്ന വി​ദ്യ​ഭ്യാ​സ ന​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി ന​മ്മു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന അ​നു​ശാ​സി​ക്കു​ന്ന മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്ന മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​തെ ന​മ്മു​ടെ എ​ല്ലാ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സ​ങ്ക​ൽ​പ​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ത്ത കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് പി.​എം ശ്രീ.

    ​ബി.​ജെ.​പി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലി​ല്ലാ​ത്ത എ​ല്ലാ സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളും എ​ൻ.​ഇ.​പി​യി​ലെ ന​യ​ങ്ങ​ൾ അ​തേ​പ​ടി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തേ ത​ന്നെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​താ​ണ്. ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഇ​ര​ട്ട​ത്താ​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​യാ​യ സി.​പി.​ഐ​യെ പോ​ലും വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലെ​ടു​ക്കാ​തെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ പോ​ലും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യാ​തെ സി.​പി.​എം വ​ള​രെ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് പി.​എം. ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​തെ​ന്ന വി​വ​ര​മാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്ന​ത് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം നി​ര​ന്ത​രം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന പി​ണ​റാ​യി, ബി.​ജെ.​പി ര​ഹ​സ്യ ബ​ന്ധം സ​ത്യ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്.

    വ​ർ​ഗീ​യ അ​ജ​ണ്ട​ക​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ കു​ത്തി​വെ​ക്കു​ന്ന ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ന​യം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഇ​തി​ന​കം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, കെ.​എ​സ്.​യു സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് വ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ എ.​ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫി​നെ സ​മ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​വ​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന എ​തി​ർ​പ്പി​ൽ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​ത​യു​ണ്ട​ങ്കി​ൽ ഒ​ന്നി​ച്ച് ഈ ​ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്, സി.​പി.​എം കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യി പോ​രാ​ടാം. രാ​ജ്യ​ത്തെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 14,500 സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും മ​റ്റു അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​നു രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കും എ​ന്നാ​ണ് വാ​ഗ്ദാ​നം. ഒ​രു ബ്ലോ​ക്കി​ൽ ര​ണ്ടു സ്കൂ​ളു​ക​ൾ വീ​തം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത് അ​തി​ൽ ഒ​രു സ്കൂ​ളി​ന് ഒ​രു കോ​ടി രൂ​പ വ​രെ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട് ല​ഭി​ച്ചേ​ക്കും. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ 60 ശ​ത​മാ​നം കേ​ന്ദ്ര​വും 40 ശ​ത​മാ​നം കേ​ര​ള​വും ആ​ണ് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ടാ​ൽ ഇ​തി​ന്റെ ന​ട​ത്തി​പ്പ് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന അ​തോ​റി​റ്റി​ക്കാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ഈ ​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ യാ​തൊ​ന്നും ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല എ​ന്നും അ​റി​യാ​ത്ത​വ​ര​ല്ല കേ​ര​ളം ഭ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി കോ​ടി​ക​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് കേ​ര​ളം ആ​ർ​ജി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ഒ​രു വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​മു​ണ്ട്. അ​തൊ​ക്കെ ഒ​റ്റ​യ​ടി​ക്ക് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന് അ​ടി​യ​റ​വെ​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്തി​നാ​ണെ​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​റി​യാം.

    ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഒ​പ്പി​ടു​ന്ന​ത് കാ​ര​ണ​മാ​യി കേ​ര​ളം പ​റ​യു​ന്ന​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​മാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ഹി​തം കേ​ന്ദ്രം ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ചി​രി​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ത് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു നീ​ക്ക​മാ​ണ് ഈ ​ഒ​പ്പി​ട​ൽ എ​ന്നു​മാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​നു വ​രു​ന്ന ജ​ന​ങ്ങ​ൾ വെ​റും വി​ഡ്ഢി​ക​ളാ​ണ് എ​ന്നാ​ണ് ഈ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​രു​തു​ന്ന​ത്. ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യ​സ ന​യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​ൻ.​സി.​ഇ.​ആ​ർ.​ടി പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലെ വ​ർ​ഗീ​യ അ​ജ​ണ്ട​ക​ൾ നാം ​ക​ണ്ട​താ​ണ്.

    ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യാ​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യ​സ രം​ഗ​ത്ത് ര​ണ്ടു ത​രം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രീ​തി സൃ​ഷ്​​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സം​ശ​യ​മി​ല്ല. ഗാ​ന്ധി​യെ കു​റി​ച്ചും ഗാ​ന്ധി വ​ധ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഒ​രു പ​രാ​മ​ർ​ശ​വും പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ​രു​ന്ന ഒ​രു പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ നി​ന്നൊ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​തു​ത​ന്നെ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​താ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സി.​പി.​എ​മ്മും ബി.​ജെ.​പി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടി വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​താ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും അ​നു​വ​ദി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും ശ​ക്ത​മാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ര​ണ​മെ​ന്നും ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    അ​ബ്​​ദു​ല്ല വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ - മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്, ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ്

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Modi Governmentcentral governmentGulf NewsPM SHRIPinarayi Vijayan Government
    News Summary - PM Shri Program RSS- CPM Agenda
    Similar News
    Next Story
    X