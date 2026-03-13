Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightപാക് പ്രധാനമന്ത്രി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 March 2026 7:59 AM IST
    Updated On
    date_range 13 March 2026 7:59 AM IST

    പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ശഹബാസ് ശരീഫ് ജിദ്ദയിലെത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ശഹബാസ് ശരീഫ് ജിദ്ദയിലെത്തി
    cancel

    ജിദ്ദ: പാകിസ്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശഹബാസ് ഷെരീഫ് ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്ന് ജിദ്ദയിലെത്തി. ഉന്നതതല പ്രതിനിധി സംഘത്തോടൊപ്പം എത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന് കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഊഷ്മള സ്വീകരണമാണ് നൽകിയത്.

    മക്ക മേഖല ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ അമീർ സൗദ് ബിൻ മിഷാൽ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചു. ജിദ്ദ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ എഞ്ചിനീയർ അലി അൽ-ഖർനി, ജിദ്ദ പൊലീസ് ഡയറക്ടർ മേജർ ജനറൽ സുലൈമാൻ ബിൻ ഒമർ അൽ-തുവൈരിബ്, മക്ക മേഖല റോയൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഡയറക്ടർ അഹമ്മദ് അബ്ദുല്ല ബിൻ സഫർ തുടങ്ങിയ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

    രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ സന്ദർശനം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Shehbaz SharifJeddah
    News Summary - PM Shehbaz Sharif reaches jeddah
    Similar News
    Next Story
    X